Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│突尼西亚换教练输得仲惨 2场失9球平最差纪录 7次踢世杯全部分组赛下马

足球世界
更新时间：15:19 2026-06-21 HKT
发布时间：15:19 2026-06-21 HKT

突尼西亚在美加墨世界杯F组首轮惨败予瑞典后，毅然换帅找来熟悉非洲球坛的连拿特(Herve Renard)接手，岂料输得更惨，周六(20日)次轮0:4不敌日本，2仗合共失9球追平多项最差纪录。而突尼西亚接连大败后已提早垫底出局，队史7次参加世界杯全部无缘淘汰赛。

连拿特接手突尼西亚5日率队出战即大败。新华社
连拿特接手突尼西亚5日率队出战即大败。新华社

连拿特接手5日率队出战即大败

F组首轮突尼西亚1:5不敌瑞典，该国足总随即解雇上任仅5场的教练林姆治(Sabri Lamouchi)，成为今届赛事首位下台的教练，并火速聘请57岁的法国籍教头连拿特接手，看中他曾带领过4支不同非洲球队、对非洲足球相当熟悉的履历。然而他上任只有5日就领军出战，球队明显未能跟随其战术和理想，踢来患得患失，后防失误频频而净吞4蛋。

世杯球队中途换帅首仗未赢过

两场都以4球之差落败，今场还要没有士哥，突尼西亚换帅输得更惨，并延续世杯期间换帅首场不败的走势，历来在决赛周更换教练的球队在首仗仅得3和2负的劣绩。而突尼西亚连败后，提早确定于F组包尾，成为今届第3支出局的球队，队史第7次参加世杯都未能晋级淘汰赛，认真失礼。

突尼西亚7次踢世杯全部分组赛出局

同时他们又追平多项世杯最差纪录，包括成为继1994年的希腊后首支在单届世杯前2场都以4球之差落败的球队，以及首支录得上述纪录的非洲球队。
 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
睇中烧炭盘拟装修自住 港女自嘲穷鬼因一理由心动 「凶宅」过来人劝世：病咗几个月｜Juicy叮
时事热话
5小时前
元朗唐人新村路男子踩电动单车 飞堕逾1米高货台下死亡
00:43
元朗唐人新村路男子踩电动单车 飞堕逾1米高货台下死亡
突发
4小时前
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
2026-06-20 14:30 HKT
香港富豪19年前深圳酒店遭贼鸳鸯劫杀，女被告指控14岁时遭死者强奸。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭贼鸳鸯劫杀 女被告指控14岁时遭死者强奸成动机？
奇闻趣事
9小时前
港人北上坚持做「现金党」掀争议 被嘲落后兼阻住地球转？有人搬法例反击...｜Juicy叮
港人北上坚持做「现金党」掀争议 被嘲落后兼阻住地球转？有人搬法例反击...｜Juicy叮
时事热话
3小时前
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-20 13:15 HKT
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
星岛申诉王｜启德豪宅低座 男住客露台吸烟 烟灰狂弹楼下花园 酿火警危机
申诉热话
6小时前
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
4012橙特别甜？拆解水果标签4大玄机 这数字代表有机栽种？
食用安全
23小时前
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
父亲节│海关父子兵 爸爸以身作则 启发儿子投身海关
社会
9小时前