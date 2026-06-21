世界杯2026│突尼西亚换教练输得仲惨 2场失9球平最差纪录 7次踢世杯全部分组赛下马

突尼西亚在美加墨世界杯F组首轮惨败予瑞典后，毅然换帅找来熟悉非洲球坛的连拿特(Herve Renard)接手，岂料输得更惨，周六(20日)次轮0:4不敌日本，2仗合共失9球追平多项最差纪录。而突尼西亚接连大败后已提早垫底出局，队史7次参加世界杯全部无缘淘汰赛。

连拿特接手突尼西亚5日率队出战即大败。新华社

连拿特接手5日率队出战即大败

F组首轮突尼西亚1:5不敌瑞典，该国足总随即解雇上任仅5场的教练林姆治(Sabri Lamouchi)，成为今届赛事首位下台的教练，并火速聘请57岁的法国籍教头连拿特接手，看中他曾带领过4支不同非洲球队、对非洲足球相当熟悉的履历。然而他上任只有5日就领军出战，球队明显未能跟随其战术和理想，踢来患得患失，后防失误频频而净吞4蛋。

世杯球队中途换帅首仗未赢过

两场都以4球之差落败，今场还要没有士哥，突尼西亚换帅输得更惨，并延续世杯期间换帅首场不败的走势，历来在决赛周更换教练的球队在首仗仅得3和2负的劣绩。而突尼西亚连败后，提早确定于F组包尾，成为今届第3支出局的球队，队史第7次参加世杯都未能晋级淘汰赛，认真失礼。

突尼西亚7次踢世杯全部分组赛出局

同时他们又追平多项世杯最差纪录，包括成为继1994年的希腊后首支在单届世杯前2场都以4球之差落败的球队，以及首支录得上述纪录的非洲球队。

