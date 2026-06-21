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世界杯2026｜上田绮世起孖！日本4:0狂数突尼西亚 缔造亚洲球队世杯最大胜仗

足球世界
更新时间：13:56 2026-06-21 HKT
发布时间：13:56 2026-06-21 HKT

世界杯F组迎来关键战，日本队在这场极具历史意义的世界杯第1000场比赛中，踢出令人惊喜的代表作。凭借上田绮世「梅开二度」，镰田大地、及伊东纯也各建一功，日本以4:0大炒刚刚易帅的突尼西亚，缔造了亚洲球队在世界杯历史上的最大比数胜仗。

日本队先声夺人 镰田大地创两大纪录

日本队今届世界杯可谓伤兵满营，中场核心久保建英因伤缺阵，但球队展现出极强韧性，首场分组赛面对强敌荷兰抢得宝贵1分。至于对手突尼西亚，上一场1:5惨败瑞典后怒炒主帅林姆治，今仗由法国名帅兰纳（Herve Renard）临危受命掌印。

面对这支刚易帅的球队，日本队一开场就先声夺人。开赛仅4分钟，中村敬斗左路发难传中，镰田大地门前近距离以一记后脚巧妙撞射入网，为日本队迅速打开纪录。这个入球让镰田大地写下历史——他打破了香川真司在2018年对阵哥伦比亚时创下的纪录（6分钟），成为世杯史上最快入球的日本球员；同时亦成为继2002年的稻本润一之后，第二位在世杯连续两场取得入球的日本国脚。

门线悬案VAR介入 上田绮世轰世界波

落后的突尼西亚阵脚大乱，仅仅6分钟后，日本队差点扩大比数。富安健洋在门前混战中起脚施射，突尼西亚门将艾曼达曼极限地用左手将皮球捞出。皮球疑似越过白界，球证听取VAR判决后，确认这是一次「毫米级」的极限扑救，皮球未完全越过门线，突尼西亚逃过一劫。

尽管「食诈糊」，但日本队的狂攻并未减弱。战至第31分钟，上田绮世接应传送后，轰出一记精彩绝伦的「世界波」直飞死角，将比数扩大至2:0。据统计，在他此前取得入球的11场国家队比赛中，日本队录得10胜1和的「不败定律」，这球亦提早为日本队锁定胜局。

伊东纯也单刀上田绮世「起孖」 日本获亚洲球队最大比数胜仗

换边后，日本队的攻势依然凌厉。战至第69分钟，伊东纯也突破突尼西亚防线形成单刀，冷静推射破网，将比数改写为3:0；随后第83分钟，上田绮世头槌破网「梅开二度」，彻底将突尼西亚推入深渊。最终日本队以4:0战胜突尼西亚，同时刷新了亚洲球队在世杯历史上的最大赢球分差；而突尼西亚换帅却没有换来好结果，他们再度以惨败悲剧收场，提前出局。

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