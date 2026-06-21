世界杯2026│加普2届入5球仅次美斯、麦巴比 解释在荷兰表现好原因：与利物浦位置不同﹗

荷兰锋将加普(Cody Gakpo)周六光芒四射，交出2入球1助攻，领军于美加墨世界杯F组次轮5:1大胜瑞典。此子近2届世杯共入5球，同期仅次于两名顶级锋将美斯和基利安麦巴比，成为入球第3多的锋将。而他刚季英超仅为利物浦入7球被批评效率低，回到国家队的表现就判若两人，他解释因为在红军时位置不同，演出亦有分别。

加普2届世杯入5球 3次国际大赛共8球

加普今仗先妙传中锋波贝利先开纪录，下半场再梅开二度，以2入球1助攻成为荷兰的大胜功臣。这名27岁锋将打开今届美加墨世杯的入球帐户，连同上届卡塔尔世杯的3个入球，2届赛事共入5球，是期内入球第3多的球员，仅次于入10球的阿根廷球王美斯和法国天王基利安麦巴比。同时，他在24年欧洲国家杯亦有3个入球，参加过3次国际大赛累积8球，是荷兰队史于国际大赛入球第3多的球员，对上还有入10球的柏金和9球的尹佩斯。

近10次为荷兰上阵累积8球 效率远胜红军时

而加普近10次披起橙军球衣合共攻入8球，反观刚季为利物浦于各赛事上阵52次仅入9球，包括英超36次出场7度破门，效率相差极远。他解释入球差别源于位置：「显然我在国家队的踢法和球会有所不同，教练对我的位置要求，以及我在球会拥有自由度亦不一样，这就是分别所在。」荷兰惯常踢「433」，此子出任左翼，其位置更前并更靠近球门，有更多起脚机会；红军在前任史洛特麾下踢「4231」为主，有时亦会踢「442」，加普更多留在边线，加上球队著重传控，发挥和起脚的空间较少。