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世界杯2026│C朗未婚妻被AI文章呃闹尼维斯女友 姊姊加入战团闹人

足球世界
更新时间：11:27 2026-06-20 HKT
发布时间：11:27 2026-06-20 HKT

葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)在美加墨世界杯首仗表现未如理想，随后更令互联网分裂，不少球迷在网上声援他，但同样亦有大量网民还击对骂。事件继续发酵，C朗的身边人亦加入战团，其未婚妻佐坚娜误信一篇假冒葡军中场祖奥尼维斯女友发出的帖文，直斥其行为；而C朗的姊姊就开腔，指球迷对这位葡萄牙星将欠尊重。

网民回击撑C朗

在C朗被各界批评表现差劲后，互联网上随即出现还击声音，有人针对葡萄牙中场般奴费南迪斯，斥他抱怨前者抢走入球机会的行为不要得；而葡军中场祖奥尼维斯受访时的「C朗和我们其他人没有区别」言论，亦被批评欠尊重，谩骂声不绝。

未婚妻、姊姊加入战团

事件继续发酵，网上更出现不少假消息。一张已证实是AI改图的图片在网上广传，截图内容是祖奥尼维斯的女友回复球迷时写：「告诉你历史最佳(指C朗)快点退役吧，他太自私了。」墨西哥媒体《Record》转发这张图片，引起C朗未婚妻佐坚娜的注意，并在帖文下讽刺地评论：「哗﹗这一代人真是『后生可谓』」她明显被不真实的消息欺骗。

C朗上载与队友合照证团结

而向来护弟心切的C朗姊姊，亦加入战团批评质疑者。她转载一篇《C朗球迷攻入国家队队友社交媒体，要求尊重队长》的报导，并发文斥球证欠尊重：「尊重？他们连对自己的家人都没有尊重，更何况是对一个无需向任何人证明甚么，只是因为热爱而站在球场上的男子汉呢？忘恩负义的无耻之徒。」C朗本人反而相当冷静，在社交媒体上载与队友的合照，并配文：「永远团结在一起﹗」借此表示球队没有因为网上的舆论而受到影响。

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