世界杯2026│美国对澳洲节奏快 球证抽筋成热话 饮酸黄瓜汁解困即刻起身

五美加墨世界杯D组次轮，美国以高速攻守转换令澳洲未能招架，最终赢2:0，小组2战胜提早出线。全场快节奏和高强度，球证斯华耶(Felix Zwayer)亦吃不消，这名经验丰富的德国名哨在下半场补时阶段抽筋，但当他饮完一支青色的饮料后，不久站起来并完成比赛，成为网上热话。原来这支是酸黄瓜汁，在运动医学界内是舒缓抽筋的神级饮品。

斯华耶顶唔住补时抽筋

今场美国不停高速冲刺，全场比赛都在高频率下进行，加上比赛城市西雅图正值盛夏，气温和湿度高，需要「跟波」来回奔跑的球证斯华耶，去到下半场补时阶段终于顶唔住，抽筋坐在草地上。球员们见状过来帮手，美国前锋科拿连巴洛根和澳洲中场艾登奥尼尔帮斯华耶拉筋。

酸黄瓜汁迅速舒缓抽筋

而第4裁判、墨西哥女球证嘉茜亚亦横跨球场跑过来，向斯华耶递上一支酸黄瓜汁。后者喝下后不久就可以站立起来，并完成比赛。网民赛后好奇这支青年的饮料为何如此有效，原来酸黄瓜汁并非单纯补充水分或电解质，酸黄瓜汁内的「醋酸」能刺激喉咙后方的神经感受器，迅速传递讯号至大脑，命令肌肉停止异常收缩。通常饮用约60至90毫升，大约1分钟内见效，这是运动医学界内舒缓抽筋的神级饮品。

然而酸黄瓜汁含有极高的盐分，对于需控制血压或肾脏负担的人应谨慎饮用，同时本身是肠胃敏感的人士，空腹饮用大量酸汁亦可能会引起不适，宣加注意。

今场节奏极快，斯华耶体力付出大。路透社

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