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世界杯2026｜禾仙夏母亲抵达美国 周日入场见证儿子斗乌拉圭

足球世界
更新时间：06:48 2026-06-20 HKT
发布时间：06:48 2026-06-20 HKT

佛得角门将禾仙夏将于周日领军斗乌拉圭，而他的母亲将可以在观众席上，现场见证儿子踏上世界杯赛场。禾仙夏的母亲今晨已经抵达美国，并向儿子送上祝福。

禾仙夏在首战斗西班牙贡献7次扑救，助球队以0：0守和西班牙，取得队史于世界杯第一分。这名40岁门将当选该仗最佳球员，一战成名。但他赛后落泪，指母亲因为签证费用无法飞赴美国。到了第二场分组赛，禾仙夏的母亲将会入场观战。

「祝他好运，打好这场比赛」

禾仙夏母亲Evora的签证费用早前获得特别豁免，Evora今晨飞抵美国，在当时间下午3时53分从迈阿密国际机场入境大堂步出，她身穿粉红色上衣，面带笑容与国际足协（FIFA）的工作人员握手。在FIFA和机场工作人员的陪同下，她穿过一小群守候的记者，随后步入电梯，继续行程，准备在周日对阵乌拉圭的H组赛事前与儿子重聚。她向儿子送上祝福：「祝他好运，祝他打好这场比赛。」

禾仙夏早前表示，很高兴母亲终于能够亲眼见证他在世界杯上阵，但同时表明，他希望外界重新将焦点放回足球本身，因为佛得角正备战一场可能令他们更接近淘汰赛的关键赛事。佛得角位于H组，首战赛和西班牙后，他们将于周日斗乌拉圭，而分组赛最后一战的对手是沙特阿拉伯。

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