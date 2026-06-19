英超｜上季全勤仍难逃现实 31岁劳基梳尔欲续约曼联必须大幅减薪

即将31岁的曼联左闸劳基梳尔（Luke Shaw），与球会尚余一年合约，而合约内容并不含续约选项。据英国媒体披露，曼联已明确表态，若这位周薪高达20万镑(约207万港元)的英格兰国脚希望续约留队，势必要接受大幅减薪，否则球会将另觅接班人。

首度全季无伤「打足38场」

自2014年加盟以来，梳尔已在奥脱福效力12季。过去常受伤患困扰的他，上季（2025-26球季）奇迹地交出完美答卷，不仅全季无伤，更成为曼联英超史上仅第5位单季38场联赛全数正选上阵的球员。

然而，曼联高层考虑到他在2027年夏天将年满32岁，且过往12季有多达6季上阵不足20次，对维持其高薪极有保留。若要续约，曼联极可能参考今年4月与另一老将哈利马古尼（Harry Maguire）续约的折衷方案：调低基本周薪，但加入与欧联资格及上阵次数挂钩的丰厚浮动奖金。

重返欧联急于左路补强

曼联来季重返欧联，赛程将大增，因此球会正积极为左路进行年轻化补强。目前，无缘英军世杯大军的纽卡素年轻左闸利维斯贺尔（Lewis Hall）对加盟持开放态度；而随韦斯咸降班的左翼森马维（Crysencio Summerville）亦是红魔的猎物。面对新星的竞争，梳尔若想终老奥脱福，看来必须在薪酬上作出让步。