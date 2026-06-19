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世界杯2026｜卢柏迪古疑不满大数6球与马殊理论 马殊懒得理赛后高举6根手指贺大胜

足球世界
更新时间：14:05 2026-06-19 HKT
发布时间：14:05 2026-06-19 HKT

世界杯B组加拿大对上卡塔尔以6:0大胜，不过比赛过程中干拿被对手恶意犯规以致骨折离场，未知球队是否因此受刺激，下半场全程猛攻亳无留手意欲，完场后卡塔尔主帅卢柏迪古疑对此感不满，上次与马殊理论，但后者亦并未过多理会，更高与象征6球入球的手势。

卢柏迪古不满加拿大大炒马殊懒理

加拿大今战在约拿芬大卫帽子戏法下，以6:0大胜卡塔尔，除了稳固组内优势外，亦为遭对手侵犯而伤出的干拿打出一场好波，然而卡塔尔主帅卢柏迪古对此似乎颇有意见，事关加拿大在领先下依旧没有将大卫和施利拿连等主力换走，反而在面对9人应战的卡塔尔更加强攻势，控球率高达91%卡塔尔完全没有任何机会，卢柏迪古赛后疑似不满加拿大「赶尽杀绝」，上前和马殊理论，但后者似乎不太认同摆手离开并和一众爱将庆祝，更高举象征6球的手势大肆庆祝。

赛后冷静下来的卢柏迪古受访亦没有解释冲突的细节，反将矛头指向裁判判决，并指当务之急是令球员从惨败中恢复。而马殊被问及冲突时亦拒绝过多回应，直指：「我不会在这个问题上浪费那怕一秒的时间。」可见他亦不觉得大胜有问题。

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