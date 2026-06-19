世界杯2026｜20岁瑞士神童文森比横空出世 兴奋高呼「童年梦想成真」

瑞士周四于世界杯 B 组次轮大打争气波，凭借20岁「神童」文森比（Johan Manzambi）下半场后备上阵奇兵一路，在短短十多分钟内梅开二度，带领瑞士以4:1大胜波斯尼亚。这位一战成名的年轻新星赛后表现得极度雀跃，形容能在世界杯舞台上「起孖」，简直是「童年梦想成真」！

板凳奇兵上阵两分钟即士哥

在首仗失分后，瑞士国内舆论纷纷要求主教练耶坚（Murat Yakin）起用更多年轻新星，以打破由队长格列沙加（Granit Xhaka）等老将主导的沉闷局面。耶坚今仗在第72分钟顺应民意，调入效力德甲弗赖堡的20岁全能中场文森比。此子上阵仅两分钟，便凭借敏锐的门前触觉，接应对手解围不远的皮球，第一时间窝利抽射破网为瑞士打破僵局。他随后更策划了球队的第二个入球，并在末段接应同是后备入替的鲁宾华加斯（Ruben Vargas）妙传，冷静射入个人今场第二球，协助瑞士最终以4:1锁定胜局。

文森比赛后兴奋表示：「老实说，这太不可思议了，这是我职业生涯中首个梅开二度！能在世界杯舞台上做到这一点，尤其是在我们首战开局不佳的情况下，这真的是童年梦想成真！」

耶坚大赞：连教练团都意想不到

对于这位刚在5月协助弗赖堡闯入欧霸杯决赛的年轻新星，主教练耶坚赛后赞不绝口，大赞文森比具备极高天赋及能胜任多个位置的特质：「他是街头足球出身的球员，拥有极强的创造力，他甚至能做出连我们教练团及对手都意想不到的奇妙举动。虽然他仍需在纪律和战术细节上更加进步，但他正走在正确的道路上。」

同场建功的老将施云韦迪马（Silvan Widmer）亦承认，文森比的惊艳表现将令国家队掀起青春风暴：「足球需要经验与活力的完美结合。在今天这场关键比赛中，像文森比这样能一瞬间决定比赛胜负的年轻人，对我们来说至关重要。」此役过后，瑞士两战积4分，出线十六强已高唱入云，文森比的横空出世无疑为「十字军」的争冠前途注入了最强催化剂。