世界杯2026｜南非主帅晓高布斯狠批捷克「唔想踢波」 兼踩阿特兰大球场无气氛

在周四于阿特兰大平治体育馆（Mercedes-Benz Stadium）举行的一场世界杯 A 组分组赛中，南非凭借末段的12码以1:1逼和捷克，避免陷入出局边缘。然而，南非国家队主教练晓高布斯（Hugo Broos）赛后怒气未消，在记者会上公开指责捷克队根本「不想踢足球」，只懂利用高空球进行单调的肉搏战；同时，他亦将矛头指向比赛球场，直言该个有盖体育馆「根本不是足球场」！

嘲对手只懂高空轰炸 晓高布斯：真正爱足球的人不会喜欢

面对身材高大的捷克队，南非今仗踢得相当吃力，最终凭借迪保荷莫高拿（Teboho Mokoena）在比赛尾段射入12码，才惊险抢回一分。虽然成功生还，但晓高布斯对捷克的「长传急攻」战术极度鄙视：「捷克是一支纯体能化的球队，他们根本不喜欢踢真正的足球，也不喜欢踢传控球。他们的踢法非常直接，而且他们确实拥有这样的本钱，每位球员都非常高大，这令我们在应付那些高空球时显得极其挣扎。」

捷克主帅拒绝掀骂战

晓高布斯续说：「这就是捷克的踢法。好吧，这算是一种战术，我不能多说什么，毕竟这是对方教练的决定。如果我是捷克教练，也许我也会做同样的事。但我想说的是，如果你真的热爱足球，你绝对会更喜欢南非今天的传控表现，而不是捷克那种踢法。」

面对晓高布斯的公开挑衅，捷克主教练高碧克（Miroslav Koubek）赛后拒绝掀起口水战，仅冷冷地回应：「那是他的个人意见。他可以拥有自己的看法，但我的看法与他完全不同。」

狠批平治体育馆非足球场没有气氛

除了怒轰对手「唔想踢波」外，晓高布斯还批评今场的比赛场地，平治体育馆：「如果我要说真话，这里根本不是一个足球场。它是一个很漂亮、很漂亮的体育馆，你想要的设施它都有，但除地面的草皮是属于足球之外，其余的一切都不是。这是一个有盖的体育馆，而我只喜欢在露天球场比赛。在这种巨型室内体育馆里，我完全感受不到任何足球气氛。」