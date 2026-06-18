世界杯2026│利物浦将以4000万欧罗签新晋西班牙国脚域陀蒙路斯 新帅力排众议罗致

目前正随西班牙参加美加墨世界杯的年轻锋将域陀蒙路斯(Victor Munoz)，快将成为利物浦今夏第一签。据报红军已向其效力球会奥沙辛拿激活其合约内的4000万欧罗解约条款，在美国完成体测后就会正式落实。消息指外界对这位于上季才上位的新星半信半疑，但利物浦新帅伊拉奥拿认可其潜力，力排众议签下他。

红军激活蒙路斯解约条款

《英国广播公司》周四报导，利物浦已激活了域陀蒙路斯合约内的4000万欧罗解约条款，即将从奥沙辛拿签下他。这名22岁新晋西班牙国脚，目前正随狂牛出战美加墨世界杯，红军派出工作人员和医疗团队成员前往美国，周三与他进行体测，通过后就会签约落实。消息指红军将会与他签约6年，他们会分2期支付转会费。

冒起仅一季受外界质疑

域陀蒙路斯孩童时期曾在巴塞隆拿青年军训练3年，随后加入皇家马德里青训营，去年首次为皇马一队披甲，到夏天转投奥沙辛拿。他刚季为奥沙辛拿于各赛事上阵36场，收录7球5助攻，凭出色的表现获西班牙教练迪拿富安迪赏识，今年3月首入西班牙国家队，并参加今届的世界杯。此子可胜任左右翼锋，速度和突破力强，在主攻时有一定作用，但他仅冒起一季，为奥沙辛拿出场时的表现亦时好时坏，外界质疑他暂时未有实力于豪门立足。

伊拉奥拿力主签下他

然而知情人士透露，红军新帅伊拉奥拿力排众议要求球会签下他，认可其潜力，球会亦相信他在伊帅的调较下可以按照预想的轨迹成长，所以决定花费4000万欧罗签下他。