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世界杯2026｜各大神锋首轮有贡献 唯独C朗仲未有建树

足球世界
更新时间：15:31 2026-06-18 HKT
发布时间：15:31 2026-06-18 HKT

世界杯分组赛首轮赛事都已完成，各队神锋亦有贡献，最为亮眼必然是球王美斯的帽子戏法惊艳球逑，夏兰特和麦巴比2位神射手亦以梅开二度开始今届世界杯，然而有人欢喜有人愁，另一球王C朗首战却颗粒无收，在群星闪耀时黯然失色。

各大神锋有贡献 惟独C朗冇建树

今届世界杯首轮48队以一一亮相，除了不少爆冷戏码外，一众神锋亦有表现，最为球迷津津乐道的必然是阿根廷球王美斯，在首秀对阿尔及利亚一战中完成帽子戏法，助球队以3:0大胜，另外3位顶级前锋挪威的夏兰特、法国的麦巴比和英格兰的哈利卡尼亦献2球，惟独葡萄牙球星C朗对刚果一战中，踢足90分钟却未有入球或助攻，对比之下稍为失色。

而实际上其他锋将亦有贡献，瑞典合计身价近2亿的伊沙克和约基利斯，前者献1入球2助攻后者亦有1入球1助攻，埃及的沙拿也献出一助攻，甚至连比利时的卢卡古亦在一次攻门中逼使对手摆乌龙，对比之下C朗的表现实属强差人意。

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