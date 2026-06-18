世界杯2026│马天尼斯唔换C朗「真相」曝光 传正与艾纳斯谈判

葡萄牙巨星C朗拿度在美加墨世界杯K组首轮失威，错失2次入球机会连累球队1:1赛和刚果民主共和国。这名41岁老将踢足全场，外界不解教练马天尼斯为何没有换走他，「真相」就在赛后浮现，消息指这名在世杯后约满的西班牙籍教头正与C朗效力的艾纳斯洽谈，此子在该沙特阿拉伯豪门有绝对话事权，马天尼斯或因前途问题不敢换走他。

传马天尼斯正与艾纳斯谈判。法新社

外界不解马天尼斯为何唔换C朗

C朗今场踢足90分钟，25次触球创下自己在国家队新低外，3次射门未能命中目标，当中错失2次黄金机会，表现强差人意。这名41岁老将越踢越差，但主教练马天尼斯没有换走他，赛后被质疑时坚称：「在一场需要入球的比赛中，把世界足坛最出色的射手换走毫无道理。对我们而言，在这样的时刻，C朗在禁区内的经验非常重要。」可是此说法未能说服球迷，大家继续批评其决定。

C朗拿度错失2次入球机会连累球队1:1赛和刚果民主共和国。新华社

马天尼斯正与艾纳斯洽谈

然而「真相」随后浮现，《蒙地卡罗广播电台》透露这名在世杯后与葡萄牙国家队约满的主帅，已决定不会续约，他在决赛周展开前已经与沙特豪门艾纳斯谈判，进度不俗。C朗正于艾纳斯效力，并在球队有绝对的话事权，估计马天尼斯的转会洽谈与他有关，难怪前者拒换走他。