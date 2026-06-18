世界杯2026｜拜仁三叉戟闪耀首轮分组赛 哈利卡尼起孖领衔 齐夺全场最佳

今届世界杯首轮分组赛全面战罢，各大豪门球星纷纷亮相。其中，效力德甲班霸拜仁慕尼黑的锋线「三叉戟」在各自国家队轮番发威，哈利卡尼（Harry Kane）、米高奥利斯（Michael Olise）及路易斯迪亚斯（Luis Diaz）不仅悉数协助球队旗开得胜，更不约而同地当选所属赛事的全场最佳球员，状态著火。

米高奥利斯当选法国第一场分组赛的最佳球员。X图片

哈利卡尼当选英格兰第一场分组赛的最佳球员。X图片

迪亚斯当选哥伦比亚第一场比赛的最佳球员。X图片

面对克罗地亚的硬仗，以队长身份带领英格兰出战的哈利卡尼展现顶级射手本色。他个人「梅开二度」（起孖），带领「三狮军团」以4:2力克对手，顺利拿下首胜，为争标之路打下强心针。

哈利卡尼「梅开二度」，带领「三狮军团」以4:2力克克罗地亚。AFP

哈利卡尼「梅开二度」，带领「三狮军团」以4:2力克克罗地亚。AFP

在法国3:1轻取塞内加尔的赛事中，奥利斯成为球队进攻端的重要枢纽。他全场交出1次助攻及高达4次的致命传送，完美串联起「高卢雄鸡」的锋线，展现出极强的组织与创造力。

奥利斯成为球队进攻端的重要枢纽，对阵塞内加尔他全场交出1次助攻及高达4次的致命传送。路透社

奥利斯成为球队进攻端的重要枢纽，对阵塞内加尔他全场交出1次助攻及高达4次的致命传送。AFP

至于代表哥伦比亚出战的路易斯迪亚斯，则在3:1击败乌兹别克的赛事中光芒四射。他交出「一传一射」的统治级数据，直接参与球队前两个入球，成为球队全取三分的最大功臣。

路易斯迪亚斯下半场建功。AFP

路易斯迪亚斯与破门擦肩而过。AP