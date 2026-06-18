铁人赖斯被换走惹受伤惊魂 赛后报平安：少少酸痛下场踢得﹗

英格兰在美加墨世界杯旗开得胜，L组首轮4:2击败同组最强对手克罗地亚，顺利全取3分。该队中场大将迪格兰赖斯(Declan Rice)在球队于72分钟领先1球时被换走，由于其铁人特性无论于球会和国家队比赛都甚少提早下场，惹来受伤疑魂，幸好他在赛后报平安，指自己下半场一直有些微酸痛，离场只是预防受伤，次轮可以披甲。

赖斯少有被换走

今场当英格兰于72分钟领先3:2，局势仍未完全稳定时，主教练杜曹作出首次换人，一口气换走3名战将，包括中场大将迪格兰赖斯。此子具有铁人性质经常踢足全场，2年前的欧洲国家杯全部7场比赛都正选踢足，没有提早退下火线，刚季于阿仙奴亦甚少被换走，欧联由淘汰赛起亦每场都踢到球证鸣笛，今仗不寻常地于胜负仍未确定下就被换走，惹来受伤的猜测。

赛后报平安指下场继续踢

幸好这名27岁中场报平安：「我完全无事，状态极佳。只是在阿仙奴的下半季中，一直伴随轻微的酸痛，这次换人纯粹是预防性保护，下场我会正常出战。」三狮下周二将再次出场，在K组次轮斗加纳。