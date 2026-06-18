世界杯2026│刚果预视C朗无料到 中场：佢老喇，唔驶特别部署﹗

葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)周四(18日)在美加墨世界杯第一击失威，全场毫无表现兼错失2次入球机会下，累球队1:1赛和刚果民主共和国。原来对手早已预视到C朗无料到，刚果民主共和国中场穆卡奥(Ngal'ayel Mukau)矢言他年纪大，与以往认识的C朗已不一样了，所以没有针对他作特别部署。

穆卡奥：没有特别部署﹗

C朗今场踢足90分钟，25次触球创下自己在国家队新低外，3次射门未能命中目标，当中错失2次黄金机会，表现的确强差人意。原来其演出在对手刚果民主共和国意料之内，效力里尔的中场穆卡奥矢言：「老实说我们没有针对他做特别的部署，因为我们知道他跟以前不一样了。他现在年纪大了一些，肯定无法再像以前那样拚尽全力了。」

对手称仍然值得尊重

不过穆卡奥补充他们仍尊敬该位41岁老将：「他依然是史上最伟大的球员之一，所以仍非常尊重他，这点毫无疑问。」