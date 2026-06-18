世界杯2026｜耶兰耶创最年轻绝杀纪录 亚非拉球队掀「尾段风暴」

加纳在补时95分钟凭借耶兰耶（Caleb Yirenkyi）的入球，以1:0绝杀巴拿马。这场峰回路转的赛事不仅为L组的出线形势增添变数，更折射出今届世界杯几大引人注目的新趋势。

20岁耶兰耶缔造历史 成世杯最年轻补时绝杀功臣

这场胜仗的最大焦点，无疑是加纳的绝杀功臣耶兰耶。他凭借这个价值连城的入球，成功将自己的名字刻入世界杯史册。年龄仅为20岁153天的耶兰耶，正式成为世界杯历史上，在补时阶段攻入制胜绝杀球的最年轻球员，可谓一战成名。

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亚非拉球队展现强大韧性 屡演尾段奇迹

耶兰耶的95分钟绝杀并非偶然，而是今届赛事一大趋势的缩影。「尾段绝杀与绝平」已成为本届世界杯的主旋律。截至目前，共有6场比赛在第80分钟或之后出现改变最终赛果的关键入球，令人惊讶的是，完成这些壮举的球队全数来自亚洲、非洲及拉丁美洲。

亚洲球队方面，韩国在第80分钟绝杀捷克、卡塔尔在第94分钟绝平瑞士、日本在第89分钟绝平荷兰；拉丁美洲代表乌拉圭则在第80分钟逼和沙特阿拉伯。而非洲球队更包办了今届赛事至今仅有的两场「补时绝杀全取3分」好戏——在加纳今仗建功之前，科特迪瓦亦曾凭借阿密特·迪亚路（Amad Diallo）在第90分钟的绝杀击退厄瓜多尔。

非洲双雄展现实用主义 弃控球换积分

这些球队为何能将悬念保留到最后一刻并伺机反扑？从今日出战的两支非洲球队身上，我们看到了极致的「实用主义」。无论是民主刚果还是加纳，均在控球率大幅落后的情况下成功抢分。

面对拥有豪华阵容的葡萄牙，时隔52年重返世界杯决赛周的民主刚果，全场控球率虽然低见25%，但球队凭借血肉长城的严密防守与极具威胁的快速反击，最终以1:1成功逼和对手，拿下极具历史意义的1分。随后登场的加纳亦复制了这套剧本，在控球率仅得38%的劣势下，成功顶住巴拿马的狂攻，更在下半场补时阶段给予对手致命一击。这证明了在现代足球中，高效的反击与坚韧的防守，有时比单纯的控球率更具决定性。