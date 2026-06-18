世界杯2026｜赖斯透露杜曹半场嗌醒球队 「真是出色的主帅」

英格兰在世界杯旗开得胜，过程有惊无险，半场被为《ITV》评述的加利尼维利批评「一片混乱」。但英格兰下半场表现脱胎换骨，迪格兰赖斯透露杜曹半场训话起了相当大作用。

比宁咸下半场开赛两分钟就为英格兰射成3：2。路透社

赖斯透露杜曹半场训话嗌醒了球队。路透社

英格兰旗开得胜。路透社

拉舒福特为英格兰埋斋。路透社

加利仔半场评「一片混乱」

杜曹评球队上半场表现「踢得紧张，难以找到节奏，太多向后传球，在无球状态下，也不够勇敢」。英格兰上半场两度领先，但两度被克罗地亚扳平；多名评述员半场时均对英格兰的表现示担忧，其中加利仔表示：「简直是一片混乱。今场似乎不能依靠后卫，我们需要主动出击去入球。我认为英格兰反击时表现更好，而自己禁区附近周旋时，似在为自己制造麻烦。」

杜曹：花了一段时间才找到状态

但英格兰下半场表现脱胎换骨，先是比宁咸在开始两分钟便为球队再取得领先，到85分钟更有拉舒福特埋斋，射成4：2完场。中场赖斯透露关键是杜曹：「下半场球队在各方面的表现都出色。杜曹在半场休息时的表现可圈可点，他所用的字句、他所说的话，那是其中一个让你想说『哇，这真是出色的主帅』的时刻。」杜曹亦表示：「我喜欢球员在下半场展现出的反应。我们花了一段时间才找到状态，但我们确实找到了，非常正面。」