佛得角门将禾仙夏斗西班牙一战成名，赛后他因为母亲签证费用问题，未能亲自到场观赛而落泪。但美国众议院民主党领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）宣布，禾仙夏母亲的签证费用获得豁免，她将能够飞赴美国观看儿子作赛。

佛得角被美国政府列入名单，要求该国公民除签证费外，还须缴交一笔1.5万美元的可退还保证金方可入境美国。特朗普政府上月撤销了世界杯持票者的这项要求，但当时高昂的费用已令这名40岁门将的母亲Evora的行程告吹。

禾仙夏斗西班牙一战成名。美联社

禾仙夏赛后落泪，他赛后解释是因为母亲未能到场观战。路透社

禾仙夏13年来都是佛得角的正选门将。路透社

禾仙夏的母亲将可以飞赴美国，入场观看儿子比赛。路透社

杰弗里斯：没有母亲应错过见证儿子创造历史

杰弗里斯今晨该笔签证费用已获豁免，令Evora将能够出席佛得角周日在迈阿密斗乌拉圭第2场分组赛：「当禾仙夏泪流满面地透露，他的母亲因签证问题无法亲临现场观看他这场精彩演出时，这份喜悦也蒙上了一层阴影。没有任何母亲应该错过，亲眼见证自己孩子创造历史的机会。」

40岁的禾仙夏13年来一直是佛得角的正选门将，他于第一场分组赛时，面对西班牙的狂攻左飞右扑，贡献7次扑救，成为佛得角取得世界杯队史第一分的功臣。赛后他流下男儿泪，「我哭了，因为我是由祖父母养大的，可惜他们已不在这里，几年前已经离世，他们对我来说就是一切。我哭了，是因为我妈妈因为签证问题无法来到现场。因为我们要缴付的签证费用，我们没能及时办妥。我希望她能在这里，但我也非常高兴。」