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世界杯2026｜韩媒嘲讽孙兴民未尽本份当兵惹公愤 太极虎杯葛国内传媒

足球世界
更新时间：19:12 2026-06-17 HKT
发布时间：19:12 2026-06-17 HKT

南韩国家队在世界杯期间卷入一场意想不到的风波！据报有随队采访的南韩传媒私下嘲讽队长兼头号球星孙兴民（Son Heung-min），指控他「没有好好服兵役」。这番言论曝光后瞬间激起千重浪，南韩足总随即发声明强烈谴责，而一众「太极虎」国脚为了力挺队长，更决定全面杯葛国内传媒，令球队的世界杯之旅蒙上一层阴影。

 

嘲讽言论触及底线 南韩队同仇敌忾拒受访

兵役问题在南韩社会向来是极度敏感的议题。按照当地规定，所有身心健康的南韩男性均须在28岁前服大约21个月的兵役。然而，近日却有南韩记者被发现私下批评孙兴民当兵「揸流摊」，指他「根本没有适当地服役」。

这番言论彻底激怒了南韩大军。南韩足总发表声明强烈谴责相关记者的不当言论；同时，为了表达对这位国家队灵魂人物的绝对支持，全体南韩国脚一致决定抵制及杯葛国内传媒，拒绝接受采访。

亚运金牌获免役3周 海军陆战队特训考第一

事实上，外界对孙兴民兵役状况的质疑完全站不住脚，其服役纪录一直备受官方肯定。他在2018年率领南韩队勇夺亚运会男足金牌，按国家规定成功获得了体育特免资格，免除了常规的长年期兵役。

尽管如此，免役并不代表完全不用受训。2020年英超因疫情停摆期间，孙兴民返回南韩，前往济州岛的海军陆战队完成了为期3周的基础军事训练。当时的训练内容极度严苛，包括生化及放射性防护演习、刺枪术、实弹射击、战斗技巧及急救等。令人敬佩的是，孙兴民在近160名受训新兵中脱颖而出，以第一名的最佳成绩毕业，并获军方颁发「必胜」荣誉奖项。他事后曾表示，训练虽然艰辛，但每天与同袍日夜相处，是一次非常正面且享受的挑战。

需完成544小时社会服务令 绝非「不劳而获」

除了3周的地狱式军训外，作为特免兵役条件的一部分，孙兴民还必须在随后的34个月内，完成多达544小时的社会服务令。换言之，这位南韩队长虽然循特免途径缩短了在军营的日子，但其过程绝非空白，所付出的努力与汗水绝对不容抹煞。今次韩媒的无端嘲讽，不仅有欠公允，更在世界杯大战当前严重破坏了球队内部的和谐与士气。

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