世界杯2026│葡萄牙教练马天尼斯大赞C朗为球坛标杆 今晚铁定正选

葡萄牙于香港时间周四(18日)凌晨1点登场，在K组首轮面对刚果民主共和国，焦点落在队长C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)身上，他如果上阵就会成为美斯后第2位在6届世杯出场的球员。近期外界有不少声音指41岁的C朗今非昔比，拖葡萄牙后腿，但葡军教练马天尼斯赛前大赞他是球坛榜样，终结和跑动能力仍非常厉害，暗示这位明星级锋将今场铁定正选。(Now616、618台周四凌晨1:00直播)

马天尼斯撑C朗仍是顶流

C朗拿度在世杯前2场热身赛中无入球之余，赛后评分分别位到全队最低和倒数第2低，外界认为这名41岁锋将已无力为葡萄牙正选出战，葡国国内亦有不少声音要求他退居后备。然而一向对他推崇备至的葡军教练马天尼斯，赛前大赞C朗是球坛标杆：「C朗确实是足球界的榜样和标杆。对于所有年轻球员，或暂那些开始热爱这项运动的街头男、女孩来说，以他为榜样当然是件好事。他第6次参加世界杯，就比赛强度、情感力量和他帮助球队所做的准备而言，感觉这好像是他第一次世杯之旅。」

指他跑动多为队友创造空间

这名41岁老将的对抗性和跑动能力已大不如前，但马天尼斯坚持他仍是顶流：「在国家队内部，他是一位至关重要的球员，因为他是球队的终结者，是个创造空间的人。他的跑动能够为其他球员创造空间。在我们的进攻体系中，他的数据体现了他的重要性。」马帅的说法显示他今场肯定会派C朗正选上阵，更大有机会踢足全场，如果他取得入球，就会成为历来首位于6届决赛周都有士哥的球员。