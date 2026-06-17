世界杯2026│拉舒福特想继续外闯 如重返英超只会留守曼联

英格兰于香港时间周四(18日)凌晨4时登场，在L组首轮对克罗地亚。然而三狮前锋拉舒福特在首战前要为前途苦恼，皆因现时有阿仙奴在内的多支英超球队对他有兴奋，但消息人士透露此子想继续外闯到其他地方效力，如果要重返英超只会留守母会曼联，无意为其他英超队披甲。(Now616、618、688台周四凌晨4:00直播)

巴塞无履行买断条款

拉舒福特刚季被曼联借予巴塞隆拿，全季各赛事共有14球14助攻，成功藉出色表现获英格兰重召，并入选世界杯26人大军名单。然而巴塞没有履行其借用合约内的3000万欧罗买断条款，这选项亦已在周一到期，意味他需要寻找新东家落败，或重返母会曼联继续效力。

拉舒福特想继续外闯 仅PSG有兴趣

英国媒体《每日电讯报》周二报导，拉舒福特的意愿是继续外闯，在欧洲其他主流联赛效力。然而能够负担其32万5000镑周薪而对他又有兴趣的球队，基本上只余巴黎圣日耳门(PSG)一队，但后者仍未决定最终是否签下他，所以这名28岁英格兰锋将想继续于国外延续职业生涯，有一定的难度。

无意为曼联以外其他英超队效力

拉舒福特目前最大机会是重返英超，但其身边人透露他无意效力红魔以外的英超球队，就算自己亦不想回归曼联也好，宁愿留在红魔完成最后两年合约，到时再寻找其他可行去向，都不会于英超赛场披上其他球队的球衣。