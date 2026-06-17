世界杯2026｜「施丹」相隔20年重返世杯！卢卡施丹为阿尔及利亚把关 惨遇美斯「大三元」沦历史背景板

施丹时隔20年再度现身世界杯舞台，不过今次出场的并不是法国名宿施丹（Zinedine Zidane），而是他的次子卢卡施丹（Luca Zidane）。这位背负著父亲伟大姓氏的「星二代」，今届作为正选门将代表阿尔及利亚出战。不过稍显尴尬的是，他的世杯地标战正正遇上阿根廷球王美斯（Lionel Messi）大爆发，惨遭「帽子戏法」洗礼，无奈成为了历史的背景板。

遇球王发威 屡救险球只能叹「非战之罪」

面对历史级别的球王表现，有时确实令人徒呼奈何。就如今日的卢卡施丹，纵使全场高飞低扑交出4次扑救，下半场更神勇地挡出美斯一次黄金机会，但面对美斯的封神之战，自己镇守的大门依然被连中三元。

更无奈的是，若非美斯开局的入球被吹越位「食炸糊」，卢卡施丹今仗恐怕要四度失守。俗语话「虎父无犬子」，其实卢卡今场已经交足功课，奈何对手是天神下凡的美斯，面对如此猛烈的攻势，他也只能慨叹一句非战之罪。

缔造历史！世杯史上第3对「各为其主」父子兵

虽然首战出师不利，但卢卡施丹的登场依然写下一项特别的历史纪录，令他们成为世杯史上第3对代表不同国家队出战的父子兵。

翻查世杯史册，这类父子「各为其主」的例子虽然罕见但早有先例。除了今次代表法国的施丹与代表阿尔及利亚的卢卡施丹之外，历史上还有两对经典组合：包括早年代表西班牙的马田云杜拿（Martí Ventolrà）与代表墨西哥的儿子荷西云杜拿（José Vantolrá）；以及近代球迷较为熟悉的，1994年为巴西捧杯的名将马仙奴（Mazinho），与他那位披上西班牙战衣的爱子堤亚高艾简达拿（Thiago Alcântara）。这三对父子兵的独特足迹，无疑为世杯历史增添了一段段引人入胜的佳话。