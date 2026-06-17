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世界杯2026│美斯力压C朗取得多个第一 国际赛制造181球刚好多1球

足球世界
更新时间：13:35 2026-06-17 HKT
发布时间：13:35 2026-06-17 HKT

美加墨世界杯展开6日，周二(16日)迎来第一个小高潮，球王美斯初登场即大演帽子戏法，带领卫冕的阿根廷于J组首轮3:0大胜阿尔及利亚。美斯今仗打破多项纪录，不少是力压多年宿敌、葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，国内译C罗)成为历史第一人，其中在国际赛合共参与181球，刚好比后者多1球。

美斯力压C朗创多个历史

美斯今场大演帽子戏法，一口气打破多项纪录，当中有不少是冲著宿敌C朗而破。戴帽后美斯历来于国际赛收录120球和61次助攻，合共制造181球，刚好多过C朗1球破历史，后者228场国家队比赛共有143球和37次助攻，制造180球。同时两人同样第6次参加世界杯，率先出场的美斯成为史上第1位在6届世杯都有出场的球员，快过今晚才登场的C朗一步，抢下「头淡汤」。

美斯：第6次参赛仍状态很好！

而美斯以38岁357日之龄戴帽，大幅推前世杯最年长帽子戏法纪录。原纪录正是由C朗保持，他在2018年俄罗斯世杯对阵西班牙时创下（33岁130天），如今他将这项纪录推高逾5年。美斯赛后喜言：「这是我第6届世界杯，我仍然觉得自己的状态很好。我感觉不错，球队赢下了一场艰难的比赛，在首场比赛取得胜利，对世界杯来说至关重要，因为这从来都不是一件容易的事。

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