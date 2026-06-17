世界杯2026｜38岁美斯缔世杯「最老大三元」 世杯生涯首戴帽叹挨过艰难岁月：成就如锦上添花

卫冕的阿根廷在世界杯分组赛首仗登场，凭借队长美斯（Lionel Messi）光芒四射的统治级表现，以3:0大炒阿尔及利亚强势响头炮。第六度征战世杯的美斯不仅生涯首度在世杯舞台「戴帽」，更以38岁高龄打破C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的纪录，成为世杯史上最年长大演帽子戏法的球员。赛后这位阿根廷球王动情落泪，赛后动情表示，自己挨过艰难岁月，会视成就为锦上添花。

38岁高龄戴帽 成世杯最年长大三元的球员

今仗堪称美斯的完美个人骚。他在比赛中连中三元，成为本届世杯首位「戴帽」的球员，这亦是他个人世杯生涯的首次。更具历史意义的是，美斯以38岁357天之龄，大幅推前了世杯最年长帽子戏法的纪录。

原纪录由葡萄牙巨星C朗拿度于2018年俄罗斯世杯对阵西班牙时创下（33岁130天），如今美斯将这项纪录推高逾5年，足证其竞技状态依然处于巅峰，未受岁月摧残。

赛后动情落泪：挨过艰难岁月 视成就为锦上添花

赛后，获选为全场最佳的美斯接受访问时难掩激动。回顾备战今届世杯的历程，他感触良多：「那是一段艰难的日子，所以我才会如此动情。我要感谢队友、教练团以及所有随行人员的鼎力支持。」

对于在生涯尾声仍能缔造历史，美斯展现出豁达的心态：「我为能经历这一切感到非常高兴。现在我所经历的种种，对我来说就像是『锦上添花』。我非常开心，也很感激能身处这个美好的团队，我非常享受其中。」

警惕队友勿松懈：世杯无弱旅

尽管霸气大胜一场，但身为队长的美斯不忘提醒队友保持警惕，切勿轻敌：「世杯的首场比赛总是十分艰难，大家有目共睹，没有球队会轻易将胜利拱手相让。这是一届竞争极度激烈的世杯，各支队伍都准备得非常充分。」阿根廷顺利全取三分后，将带著高昂士气，继续向卫冕大力神杯的终极目标迈进。