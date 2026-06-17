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世界杯2026│夏兰特一场追平挪威世杯入球纪录 伊巴谦莫域大赞：可以加入狮子行列！

足球世界
更新时间：11:47 2026-06-17 HKT
发布时间：11:47 2026-06-17 HKT

神锋艾宁夏兰特(Erling Haaland)周二首次于世界杯决赛周出场，就梅开二度带领挪威4:1大胜伊拉克，在美加墨世杯I组首轮取得开门红。这名效力曼城的25岁锋将，只用了一场比赛就追平前辈列达尔(Kjetil Rekdal)的队史世杯入球纪录，身为其偶像的瑞典名将伊巴谦巴域赛后大赞他，直言此子可以加入狮子的行列。

追平挪威队史世杯入球纪录

夏兰特个人首场世杯就尽展神锋本色，仅花了29分钟就取得入球，之后于43分钟再入一球，成功梅开二度，为挪威大胜4:1打下基础。这名25岁锋将只用了一场比赛，就睇齐前辈列达尔，成为历来于世杯取得最多入球的挪威球员。列达尔参加过2次世界杯，合共踢了7场攻入2球，夏兰特严格来说用了43分钟就追平。

伊巴谦可以加入狮子行列

今场担任评述的列达尔大赞这名后辈：「他是球队的支柱，当头号射手找到入球感觉后，就不用听那些迟迟无法取得入球的那些说话了。激活夏兰特对挪威来说至关重要，这关乎到球队可以走到多远。」夏兰特的偶像伊巴谦莫域亦高度赞扬：「两个入球，这效率真的很厉害。」后者曾称自己是狮子，他指夏兰特都可以加入森林之王的行列，「可能我要把他往上移一点点。他正在接近我，我们对他今天的表现非常满意。」

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