世界杯2026｜「地标战之王」夏兰特起孖膺MVP 创多项神级纪录 寄语挪威球迷：尽情狂欢吧！

挪威在世界杯首战以4:1大炒伊拉克，最大功臣非「入球机器」夏兰特（Erling Haaland）莫属。这位挪威神锋在世杯地标战上半场即「梅开二度」，毫无悬念当选全场最佳球员（MVP）。赛后他难掩兴奋，除了分享首战世杯的紧张心情，更向远在挪威的球迷喊话：「无论挪威现在几点，尽情狂欢吧！」

延续「地标战之王」本色 追平队史世杯纪录

夏兰特向来有「首秀必入球」的优良传统，过往他在各项大赛的地标战均有进帐，当中包括在欧联上演帽子戏法、德甲与英超双双梅开二度，以及在欧国联攻入1球。今次首度踏足世界杯最高舞台，他依然不负众望，开赛仅29分钟便斩获世杯处子球，14分钟后再下一城。

这两个入球让他一举创下多项里程碑：他不仅成为挪威队史上首位在世界杯单场「起孖」的球员，更凭借这12分钟内的两个入球，直接追平前辈列达尔（Kjetil Rekdal），并列成为挪威男足在世杯历史上的首席神射手。

入球效率直逼德国传奇 笑纳大礼称第二球「更正」

数据显示，夏兰特在国家队前51次上阵已狂轰56球，是继1974年德国传奇射手梅拿（Gerd Muller，同期62球）之后，近半世纪以来国家队同期入球效率最高的球员。自2023年初至今，他代表挪威上阵20场正式赛事，当中有17场取得入球（破门率达85%），合共攻入31球；更恐怖的是，从2024年11月至今，他已连续11场国家队正式比赛取得入球，状态稳定得令人咋舌。

尽管在场上大杀四方，但夏兰特赛后受访时坦言自己亦有「怯场」一刻：「在世界杯首秀绝不容易。我心里百感交集，充满紧张。但我们在一个普通的比赛日里赢了4:1，这非常了不起，我为所有人感到骄傲。」谈到自己的两个入球——特别是第二球笑纳了伊拉克后防线回传失误送上的「超级大礼」，他幽默地表示：「感觉自己好像带著劣势开局一样。第一个入球很『正』，第二个就更『正』了！」

强调心态管理 吁挪威球迷尽情庆祝

当被问到本场比赛最大的收获时，这位当家球星展现出成熟的一面，强调「心态管理」的重要性。他认为在场上「努力不去胡思乱想」是最难做到的，这也是球队在下场比赛前必须学会的课题。他预警下一场比赛将会比今场艰难十倍，球队必须汲取经验，将整体水平再提升几个档次。

最后，夏兰特不忘透过镜头，向远在挪威国内关注比赛的球迷送上问候与霸气宣言：「所有人都预料我们会赢，幸好我们做到了！我不知道挪威现在几点，但我希望大家正在狂欢！」