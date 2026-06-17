世界杯2026｜27岁麦巴比轰第58球 成法国入球王

27岁的基利安麦巴比在今晨的世界杯分组赛，带领法国以3：1击败塞内加尔。他个人梅开二度，共为法国轰入58球，超级基奥特成为法国入球王。

奥利斯是今场MVP。法新社

麦巴比创造历史的一刻。路透社

麦巴比成为法国入球王。路透社

麦巴比接应奥利斯的直线，为法国打开纪录。路透社

梅开二度助法国奠胜

麦巴比于66分钟接应米高奥利斯的妙传，以恰到好处的时间入楔后，第一时间起脚射破塞内加尔门将文迪的十指关，助法国打开纪录。这是他为法国射入的第57球，追平基奥特的入球纪录。

塞内加尔于95分钟追近至落后1：2，为球赛掀起高潮，此时麦巴比挺身而出，以一记远射助法国奠定3：1的胜局。这亦是他创造历史的时刻，令他以58球超越基奥特，独占法国入球王的美誉。

差两球平高路斯世杯纪录

而他在世界杯决赛周的入球累积至14球，只差两球便追平德国名宿高路斯的纪录。但麦巴比赛后强调并非为个人荣誉而战，「我是为了在我国的历史留下印记，并帮助球队赢得世界杯」。至于谈到球队今场的表现，麦巴比说：「我认为我们还未完全进入最佳状态，但能够以胜利展开赛事总是好事，这会让你感到多一点安心，尽管在世界杯上你永远不会真正放松。」