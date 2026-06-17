Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜27岁麦巴比轰第58球 成法国入球王

足球世界
更新时间：07:59 2026-06-17 HKT
发布时间：07:59 2026-06-17 HKT

27岁的基利安麦巴比在今晨的世界杯分组赛，带领法国以3：1击败塞内加尔。他个人梅开二度，共为法国轰入58球，超级基奥特成为法国入球王。

奥利斯是今场MVP。法新社
奥利斯是今场MVP。法新社
麦巴比创造历史的一刻。路透社
麦巴比创造历史的一刻。路透社
麦巴比成为法国入球王。路透社
麦巴比成为法国入球王。路透社
麦巴比接应奥利斯的直线，为法国打开纪录。路透社
麦巴比接应奥利斯的直线，为法国打开纪录。路透社

梅开二度助法国奠胜

麦巴比于66分钟接应米高奥利斯的妙传，以恰到好处的时间入楔后，第一时间起脚射破塞内加尔门将文迪的十指关，助法国打开纪录。这是他为法国射入的第57球，追平基奥特的入球纪录。

塞内加尔于95分钟追近至落后1：2，为球赛掀起高潮，此时麦巴比挺身而出，以一记远射助法国奠定3：1的胜局。这亦是他创造历史的时刻，令他以58球超越基奥特，独占法国入球王的美誉。

差两球平高路斯世杯纪录

而他在世界杯决赛周的入球累积至14球，只差两球便追平德国名宿高路斯的纪录。但麦巴比赛后强调并非为个人荣誉而战，「我是为了在我国的历史留下印记，并帮助球队赢得世界杯」。至于谈到球队今场的表现，麦巴比说：「我认为我们还未完全进入最佳状态，但能够以胜利展开赛事总是好事，这会让你感到多一点安心，尽管在世界杯上你永远不会真正放松。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
00:32
有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客抛出车外当场死亡
突发
8小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
13小时前
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
突发
6小时前
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
影视圈
11小时前
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
影视圈
16小时前
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
21小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
21小时前
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
饮食
14小时前
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因点名望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
17小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT