世界杯2026｜马古尼透露杜曹FaceTime通知落选「相当尴尬」

英格兰将于今晚深夜，出战世界杯分组赛首场斗克罗地亚。代表队正于美国加紧备战，而落选的哈利马古尼努力为队友打气之余，忆起当日与教头杜曹FaceTime这个「相当尴尬」的场面。

坚信自己应该获选

马古尼在刚过去一季为曼联上阵有好表现，他大概没有想过世界杯梦或已经离他远去，但最终他落选今届美加墨世界杯的大军名单。马古尼在连尼加的Podcast节目《Rest is Football》中，仍然坚信自己应该获选，「在3月集训首次获他选用后，我真的以为自己会入选大军，那两场比赛我都表现出色，回到曼联后直至季尾都保持佳态」。

杜曹以FaceTime通知落选球员。路透社

马古尼落选今届英格兰的世界杯大军。路透社

马古尼透露与杜曹的通话相当尴尬。法新社

「他说无法给我一个理由」

提及那个梦碎的时刻，马古尼表示是从一条短讯开始：「他与每个人都FaceTime通话，那是一次相当尴尬的通话；我收到一条短讯，说大约下午4时想跟我谈谈。这是相当独特的做法，而且对他来说一定不容易，因为他能看到每个人的反应。」马古尼透露向杜曹表达了自己的想法，「我立刻表示我非常失望。我认为自己已尽力争取入选，也认为自己无论在场内场外都能发挥作用。他说他无法给我一个理由，但他选择了与他度过秋季赛事的那4名球员」。

「不会从英格兰退役」

33岁的马古尼承认，自己很有可能不会再有机会出战世界杯，但他仍与哈利卡尼、迪格兰赖斯和比克福特等战友保持联络，并向英格兰代表队送上祝福。至于杜曹势将领军出战2028年欧洲国家杯，马古尼在对方治下或许会继续「冇运行」，但他表现会继续为国效力：「我不会从英格兰队退役，我仍然觉得自己可以有所贡献。终有一天我会觉得自己不再值得入选，但我大概仍然不会主动宣布退役。如果我能再多上阵一次，都将会是值得的。」