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世界杯2026｜突尼西亚火速易帅「巨人杀手」连拿迪走马上任救亡

足球世界
更新时间：19:55 2026-06-16 HKT
发布时间：19:55 2026-06-16 HKT

突尼西亚在美加墨世界杯分组赛首仗以1:5惨败予瑞典，球队内部爆发严重内讧，足协随即手起刀落，宣布解雇上任仅五场的领队林姆治（Sabri Lamouchi），令他成为今届世界杯首位仅带队一场便被「炒鱿鱼」的主帅。为了稳定军心，突尼西亚足总火速宣布邀请现年57岁的法国名帅连拿迪（Herve Renard）走马上任，即时接掌兵符，力图在接下来的赛事上演惊天救亡！

首战惨吞五蛋赛后即炒林姆治

曾执教英冠卡迪夫城及诺定咸森林的林姆治，自今年1月接掌突尼西亚以来仅执教了5场比赛。然而，周一分组赛首仗以1:5惨败给瑞典，成为了他下课的导火线。除了场上战绩惨不忍睹，球队更在赛后传出严重的内讧丑闻。
据当地电台报导，突尼西亚队在赛后返抵酒店时爆发激烈的肢体冲突，更有目击者指林姆治的儿子与一名支持者爆发冲突。虽然林姆治在最后一次记者会上极力否认儿子干预选兵，并指其子只是在准备毕业论文，但足协高层在惨败后数小时内已落实与他解约，令这位前法国国脚的世界杯之旅仅演了一场便黯然落幕。

连拿迪曾率沙特击败美斯阿根廷

临危受命的连拿迪，在国际赛场上堪称「大师级」人物。他最著名的战绩，莫过于在2022年卡塔尔世界杯率领沙特阿拉伯，以2:1爆大冷击退最终夺冠的美斯与阿根廷。此外，他亦曾带领摩洛哥杀入2018年世界杯（该国自1998年来首度晋级），并于2023年带领法国女足闯入女足世界杯八强。在非洲杯赛场上，他更曾缔造历史，分别带领赞比亚（2012年）及科特迪瓦（2015年）夺得冠军，对非洲足球局势了如指掌。
这名法国名帅在今年4月被沙特阿拉伯解雇后一直赋闲在家。突尼西亚足总证实，连拿迪将即时展开工作，首要任务是带领这支正处于危机之中的北非球队，备战周日对阵日本的关键次轮分组赛。

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