世界杯2026｜新西兰华裔神锋世杯「起孖」创历史 祖斯拥中国血统母亲为华人

新西兰时隔16年再度亮相世界杯决赛周的舞台，今日他们以2:2激和伊朗。在这场入球大战中，身高仅174厘米的新西兰华裔翼锋伊利亚祖斯（Elijah Just）表现八面玲珑。这位26岁好手首度踏上世杯舞台即光芒四射「梅开二度」，其华裔背景与背后的成长故事，成为了球迷赛后津津乐道的热话。

母亲来自中国 父母长途跋涉圆足球梦

伊利亚祖斯的背景相当特别，他出生于新西兰，母亲来自中国，父亲则是德国人。由于父亲昔日亦曾是足球员，在耳濡目染下，小祖斯5岁便开始接触足球。他的职业足球路，全赖双亲在背后无私的奉献——在他年轻时，父母每周两次亲自揸车接送他到惠灵顿参加训练和比赛，来回车程足足长达3小时。这份跨越多年的坚持，最终成功培育出一位世杯国脚。

一战创多项纪录 成国家队「第一人」

目前在苏超球会马瑟韦尔「揾食」的伊利亚祖斯，自2019年晋升大国脚后一直备受期待。今仗他不仅成为新西兰队史第5位在世杯取得入球的球员，更一口气包办两球，成为国家队史上首位在世杯累积攻入两球的「第一人」，这两球亦是他国际赛生涯的第10及第11球。

虽然球队最终被伊朗逼和，但无损伊利亚祖斯缔造历史的喜悦。这位华裔神锋难掩兴奋之情：「不只入一球，是两球，我真的非常开心！」他感触地表示，球队等待了许久才重返世杯舞台，现场有众多家人和球迷支持，意义非凡。虽然新西兰世界排名仅85位，在今届48支参赛队伍中包尾，但正如他赛前霸气扬言：「我们每场都会全力以赴，我们相信自己，球队绝对有足够的深度与实力！」

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