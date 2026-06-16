世界杯2026｜「开枪」庆祝手势遭炮轰具政治暗示 伊朗前锋穆夏比喊冤：纯属随兴

世界杯决赛周赛场内外火药味浓，政治敏感话题再度延烧。周一G组第一轮，伊朗在两度落后的情况下以2:2逼和新西兰。然而，在第64分钟为伊朗攻入扳平关键球的前锋米列莫哈马迪（Mohammad Mohebi），其赛后的庆祝动作却因疑似模仿「开枪」而遭到外界猛烈抨击，甚至引来调查指控。对此，这位27岁球星赛后紧急开腔澄清，坚称动作纯属临场随兴，绝无任何政治隐喻 。

Iran player Mohebi did a gun celebration on US soil 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/6qQ40tcbPW https://t.co/cAyGTsTxmp — 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐬🏖️ (@NikolasRMFC) June 16, 2026



庆祝动作引发「开枪」联想 外界呼吁官方介入调查

效力俄超球会罗斯托夫的莫哈马迪，今仗射入扳平2:2的关键入球后，在庆祝时先将两只手指指向自己的手臂，随后又用右手指做出类似手枪的形状，并在空中摇晃 。由于今届世界杯在美国举行，加之伊朗目前的国际局势与参赛背景极为敏感，这个带有强烈「开枪」暗示的手势随即在社交平台及评述员之间引发轩然大波，不少人纷纷要求国际足协（FIFA）介入调查 。

眼见风波愈演愈烈，莫哈马迪比在赛后记者会上与国家队队长泰尼米（Mehdi Taremi）一同现身，极力否认有任何隐藏动机：「首先，我要感谢所有来到洛杉矶观战的伊朗球迷，他们营造了极佳的比赛气氛 。」他随后一边重现手势一边解释：「这个庆祝动作纯粹是当时脑海中灵光一闪、随兴做出来的 。我只是想用这个手势向所有支持我的球迷致意，这真的只是个庆祝动作而已，没有其他意思 。」

队友直认庆祝具政治含意 形成强烈对比

相比起莫哈马迪的急忙撇清，为伊朗射入第一球扳平入球的队友列沙伊安（Ramin Rezaeian），其庆祝动作则显得直接得多 。列沙伊安在入球后，用球衣紧紧遮盖著自己的整张脸，并狂奔向看台上的球迷 。他赛后坦然承认，自己的庆祝方式确实带有政治表态，这与莫哈马迪的「喊冤」澄清形成了强烈的对比 。

