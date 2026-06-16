世界杯2026｜奥耶沙巴尔指西班牙无轻敌 并说外界的想法不会影响到他们

世界杯H组西班牙爆冷遭佛得角0:0逼和，球队表现令一众球迷质疑轻敌，赛后阵中前锋奥耶沙巴尔赛后强调球队并没有轻敌，指球队多次未能把握机会破网成失利主因之一，亦对佛得角的防守纪律性表示认可，并表示外界的声音并不会影响到球队。

奥耶沙巴尔强调没有轻敌佛得角

西班牙今战因拉明耶马和尼高拉斯威廉斯因伤都以后备上阵，但从人脚上依然被看高一线的西班牙却在佛得角的严防下遇滑铁卢，「狂牛军团」全场占7成控球起脚27次，却依然未能破门最终爆大冷0:0完场，赛后奥耶沙巴尔受访时表示赛前已经知会很难踢，对手会严防他们，龙门前可能会有10-11人，并指出：「我认为我们创造了足够多机会，应该要打入1，2球，但当我们在最后一击缺少那种精准和细腻时，那样便会很难了。」奥耶沙巴尔也大赞佛得角：「我认为他们在防守端的思路非常清晰，明确知道自己想要什么和如何去防守，因此我们遇到了困难。」

而被问及是是否轻敌佛得角时，奥耶沙巴尔则强调并没有：「我们没有轻敌，没有看不起对手，我们知道今场将会是一场非常困难的比赛，他们是打出非常出色的选拔赛才走到这里的。」而提到会否因今场失利而担心对沙特的赛事时，他则指：「不会，我们会继续保持平静，外界怎么想怎么看都不会影响我们。」

