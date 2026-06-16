世界杯2026｜「Vozinha」意指「嫲嫲」 门神禾仙夏泪洒球场 憾高昂签证费阻母临场见证

岁月没有磨平他的棱角，反而为他铸就了最坚固的盾牌。在2026世界杯第5个比赛日的壮阔舞台上，首次跻身决赛周的岛国佛得角，以血肉之躯筑起铜墙铁壁，0:0逼和夺标大热西班牙。在这场被载入史册的战役中，40岁的佛得角门神禾仙夏（Vozinha）全场作出7次神级扑救，以一己之力捍卫了国家的尊严，当之无愧地加冕全场最佳球员。

当完场哨声划破长空，这位为国家队镇守大门13载的铁汉，在绿茵场上泪如雨下。这不仅是胜利的喜悦，更交织着跨越半生的坚持、对亡灵的告慰，以及一份无法弥补的亲情遗憾。

迟来的荣耀与缺席的挚亲

面对「狂牛军团」的狂轰滥炸，禾仙夏如同一座不可逾越的高山。然而，在这位国家英雄最辉煌的时刻，看台上却少了他最渴望看见的身影。

「我对祖父母充满感激，此刻他们一定在天上看着我、为我闪耀。」禾仙夏赛后哽咽着将这场历史性的和局献给亡灵：「两年前，我失去了祖母，随后祖父也离开了。是他们抚养我长大的。如果他们今天还在世，一定会为他们的孙子感到无比骄傲。这就是为甚么这一切对我意义重大，这是佛得角人一生梦寐以求的时刻。」

除了告慰亡灵，他的泪水亦为母亲而流。据报，美国政府今年1月将佛得角列入特定名单，公民赴美除签证费外，还需额外缴纳高达1.5万美元（约11.7万港元）的保证金。这笔犹如天文数字的费用，无情地将他的母亲挡在美国国门之外，无缘亲临现场见证爱儿的巅峰一战：「因为这笔高昂的签证费用，我们无法及时办妥手续。我多么渴望她能亲临此地见证这一切，但我依然为今天的成就感到无比自豪。」

战袍铭刻葡语「嫲嫲」 廿五岁起步终成传奇

虽然真名是祖斯马，但他球衣背面印着的「禾仙夏」（Vozinha），在葡萄牙语意为「嫲嫲」或「祖母」，似乎是祖母赋予他的灵魂烙印。

「禾仙夏」（Vozinha）在葡萄牙文中意为「嬷嬷」。AP ​

由于父母当年需长时间工作和服兵役，他自幼由祖父母带大。童年时在街头踢波，性格好胜却身材瘦小的他常被大孩子冲撞欺负，每次吃亏后气冲冲地回家，同伴便会嘲笑他「又要去找嫲嫲告状」，这个充满戏谑的绰号便伴随他至今。

「我一生都在为这一刻搏杀。我已经40岁了，直到25岁那年（2012年）才真正踏上职业足球的道路。我曾无数次想过放弃，是心中的梦想支撑我走到今天。」这位少年时期曾因身高不足而落选的门将，直到17岁才迎来命运的眷顾，身高飙升至1米90。禾仙夏的职业生涯曾经辗转安哥拉、葡萄牙到斯洛伐克等多地，这位大器晚成的门神，最终将「嫲嫲」印在了世界杯的战衣上。

带着对亡灵的思念与跨越重重障碍的勇气，禾仙夏与他的佛得角，正准备在世界杯的舞台上，续写属于他们的「奇迹」。

相关阅读：世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万