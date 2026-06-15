世界杯2026│瑞典第4球点解无越位？ 皮球芯片传感器判定伊沙克触球变二传

瑞典周日(14日)在美加墨世界杯F组首轮取得一场淋漓尽致的胜仗，5:1大胜突尼西亚。然而该队第4个入球存争议，当他们开出罚球时入球球员史云贝治明显处于越位位置，但VAR介入后判入球有效，原来这个罚球开出后前锋阿历山大伊沙克曾触球变二传，其接触程度极轻微，要透过皮球内芯片的传感器判定有接触，才作出最后判决。

Do we now have 'snicko' in football?



Sweden beat Tunisia 5-1, but their fourth goal, scored by Mattias Svanberg, was initially ruled out for offside



Following a VAR review, the goal was given with Alexander Isak adjudged to have touched the ball on its way through to Svanberg.… pic.twitter.com/dElVkjr5BV — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 15, 2026

突前3个身位 助理裁判即时举旗

这个争议入球在84分钟出现，当时瑞典在进攻右路获得罚球，中场耶辛艾耶利主踢时，12码点附近的史云贝治明显处于越位位置，至少突前3个身位，他之后成功接应右脚射地波破网，助理裁判立即举旗示意越位。正当以为这判决相当明显和没有争议时，VAR介入并用了90秒去审视，最后判定入球有效，球迷和收看直播的观众都对这个判定一脸茫然。

传感器判定伊沙克途中曾触球

原来耶辛艾耶利把皮球踢出后，前锋阿历山大伊沙克途中曾轻微触球，史云贝治在那一刻并没有越位，按球例以这个触球点来划出越位线，所以判入球有效，史云贝治出场18秒收录士哥。而伊沙克触球瞬间并不明显，肉眼未见察觉，就连VAR的慢动作都未能明确显示，国际足协透过足球内芯片的传感器数据，确认伊沙克的确碰到皮球，入球成立。