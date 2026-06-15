世界杯2026│15万人口小过湾仔 库拉索大败取得历史首个入球 教练：自豪时刻!

世界杯新丁库拉索虽然在周日(14日)美加墨世杯E组首轮1:7大败予德国，但这个全国人口只有15万5900人，数目比湾仔区还有少的加勒比海岛国，能够在4届盟主德国身上取得入球，仍是伟大成就。该国教练艾禾卡特(Dick Advocaat)矢言这是全国自豪的时刻，同时还指球队选择与德国对攻才导致大败。

岛国库拉索用21分钟录世杯首球

位于加勒比海南部的岛国库拉索，全国总人口只有15万5900人，是历来人口数目最少的世杯参赛球队，全港18区人口最少的湾仔区都有约16万人，比他们更多。然而库拉索首战世杯就写下历史一页，凭中场高文伦西亚的入球一度逼和德国，第一场比赛只用了21分钟就有入球，成为继1994年的尼日利亚后首支在世杯首战前21分钟就取得入球的新丁。

教练直言因与德国对攻而大败

该国教练艾禾卡特指这是库拉索历史时刻：「对比德国和其他对手，我们只是一个小城镇，取得入球对整个而言是奇妙而自豪的时刻。」更值得欣赏，库拉索没有因为实力差距而死守，今场敢于进攻，全场共有6次射门，其中2次命中目标，但艾禾卡特指这亦是球队大败的原因：「我们知道如果只是防守，就一定会输波，所以我们尝试进取一点，可是各方面的效果都不是太好。今场的赛果，比我们预期更大，但亦证明德国有多厉害。」