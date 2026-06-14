世界杯2026│巴西无森巴味 一进攻数据创12年迎低 云尼斯奥斯揾到原因：地太硬！

巴西周六(13日)在美加墨世界杯C组首轮1:1逼和摩洛哥，这支向来以技术和娱乐性踢法见称的南美劲旅，踢来欠缺传统的森巴味道，中场反被摩洛哥压制，整场比赛在进攻危险地带(进攻三区/Attacking Third)只得69次传球，创队史近12年世杯单场新低。今场为球队追和的锋将云尼斯奥斯祖利亚(Vinicius Junior)指场地太硬，无法流畅地传球，踢不出森巴味。

进攻三区传球次数仅69次创12年新低

今场巴西不单在赛果上打和，多项统计数据亦未见优势，13次射门比摩洛哥少1次，入球机会亦以1:2落后，控球率51%亦只是轻微领先。球队全场踢来没有森巴味，精彩的过人和单打独斗场面欠奉，中场反被摩洛哥压制，进攻三区传球次数仅得69次，是队史近12年世杯单场新低，仅次于2014世杯8强对哥伦比亚时的52次。而摩洛哥今场于进攻三区的传球次数高达123次，是球队于世杯新纪录，踢起来更加进取和有侵略性。

云尼斯奥斯；地太硬不利传球！

该队攻击皇牌云尼斯奥斯分析时指场地硬影响传球：「因为持续的高温和暴晒，草地干得太快了，导致比赛非常难踢。这让我们很难保持比赛节奏，也无法流畅地传球。」这名皇家马德里锋将续指本届赛事所有球队都会面对同样的场地和问题，大家都要去适应。同时他指自己的状态仍未去到最高位：「虽然取得入球，但我感觉自己还没达到100%的状态，未能展现出最好的技术水准。我还有很大的提升空间，希望能更好地帮助巴西队。」