世界杯2026｜法国大本营重游戏室 设专属机房任玩PS5 斗挪威赛后或准聚天伦

法国国家队今届世界杯的大本营据报选在波士顿市中心的四季酒店，领队迪甘斯（Didier Deschamps）深知「拣错酒店随时输波」的道理，汲取过往大赛住宿安排欠佳影响军心的教训后，今次选址著重酒店配备，包括室内娱乐空间，更承诺在分组赛后让球员与家人团聚，务求令一众国脚在漫长的赛事中保持最轻松的心情备战。

迎合新世代需求 专属游戏室解闷

据法国《队报》报道，迪甘斯今次选择进驻市中心，全因认为「这一代球员需要感受城市的气息」。虽然球队抵埗后受到球迷热烈欢迎，但在严密保安下，球员其实难以随意步出酒店放风。为免球员长期留在室内感到局促，教练团特意挑选了这间拥有露台、休闲区及宽敞游戏室的大型酒店。

后卫卢卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）对这个新阵营赞不绝口：「大家彼此熟悉，各有作息习惯。这里空间宽敞，酒店设施一流，我们有专属房间可以一齐打牌，还有大电视可以玩PlayStation。大本营设施齐备，应有尽有，我们目前状态大勇。」

恩威并施 战毕挪威获准会见家人

虽然今次大本营没有上届卡塔尔世杯那种广阔花园和泳池，有球员曾担心长达数周的「闭关」生活会影响情绪，但教练团已准备了相应的放宽措施来安抚军心。据报，球队计划在6月26日踢完对挪威的第三场分组赛后，安排球员带同家属到来团聚，并给予一定的自由活动时间，甚至可能会让球员放假一晚轻松一下。

当然，迪甘斯在备战纪律上依然严格。为了保持专注，球队在纽约的大都会人寿体育场踢完6月16日对塞内加尔的首战后，不会留在当地消遣，而是选择立即连夜赶返波士顿大本营。这种恩威并施的管理方式，正是法国队力争佳绩的后盾。