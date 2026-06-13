世界杯2026│麦巴比认可奥利斯实力 称赞后辈为「当今和未来王者」

法国攻击皇牌兼队长基利安麦巴比(Kylian Mbappe)出战美加墨世界杯前，接受法国媒体《队报》访问，提及队内多位后辈和新生代。这名效力皇家马德里的巨星认可攻击拍档米高奥利斯(Michael Olise)的实力，大赞他球风优雅和场上视野广阔，直言他是当今和未来的王者。

麦巴比认可奥利斯实力

27岁的基利安麦巴比第3次参加世界杯，今届更以队长身份带领法国出战。他在决赛周前接受《队报》访问，提及队内多位年青球员，包括锋将艾利奥捷、卓基和米高奥利斯，当中高度评价后者：「他是当今和未来的王者。他球风优雅，场上视野广阔，我和他相处很好。他性格内向，不善言辞，但他的球技胜过千言万语，他就是这样，不但是一位杰出的球员，还是一个个性很好的人。」

奥利斯法文大幅提升

米高奥利斯17次为法国披甲攻入7球，刚球季随拜仁慕尼黑出场52次，收录22球和31次助攻，火速上位成为法国队的正选右翼，与麦巴比和奥士文尼迪比利组成进攻三叉戟。而他在英国出生和长大，因母亲是阿尔及利亚裔法国人，最终选择代表法国出战，其法文水平不过不失，但麦巴比指如今与他用法语沟通：「现在我们用法语交流，他的法语说得很好，只是他比较内向，媒体才不会知道他的法文水平有否提高。」