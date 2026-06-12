世界杯2026｜胡礼菲腊斯睇好英军入世杯四强 冀曼城小将藉「香港足球盛会2026」上位

2026年美加墨世界杯今日正式揭幕！在全球球迷狂热迎接这项四年一度的足球盛事之际，前英格兰国脚兼曼城传奇翼锋胡礼菲腊斯（Shaun Wright-Phillips）早前为即将于8月举行的「香港足球盛会 2026」接受传媒越洋访问。他除了大谈对今届世界杯的预测，更直言曼城即使面临主帅哥迪奥拿离队的过渡期，仍能凭借完善的球会架构维持霸主地位，并呼吁阵中年轻小将要好好把握今夏访港的机会争取上位。

点名拉舒福特成英军关键 睇好四强名单

世界杯战幔今日正式拉开，曾代表「三狮军团」出战2010年世界杯的胡礼菲腊斯，自然对英格兰寄予厚望。被问到心目中的四强心水时，他表示：「从感性出发，我会拣英格兰、西班牙、法国同阿根廷。不过今届赛事天气炎热，这点必须计算在内，所以墨西哥、巴西亦绝对有机会突围而出。」

作为昔日的顶级翼锋，胡礼菲腊斯特别点名看好拉舒福特（Marcus Rashford）在今届赛事的发挥：「经历了球会的动荡后，他依然能展现出极高的水准。对我来说，他是球队名单上的首选。他极具观赏性，敢于起脚和突破，所有人都可以视他为榜样。」

无惧哥帅离队 曼城架构胜曼联阿仙奴

除了英格兰队，作为曼城名宿的胡礼菲腊斯亦非常关心母会的发展。曼城刚以双冠王姿态完成赛季，但即将面临领队哥迪奥拿及老臣子贝拿度施华被传将会加入皇马的重大转变。对此，胡礼菲腊斯大派定心丸，认为「蓝月亮」不会步死敌后尘：「当云加离开阿仙奴，或者费格逊离开曼联时，球会并没有一套固定的运作架构，一切只依赖领队。但曼城不同，新领队接手的是一台运转良好的机器。要复制哥迪奥拿的成功固然困难，但球会的架构能让新帅顺利过渡，我相信管理层的眼光。」

曼城8月将临香江 香港足球盛会决战国米

趁著世界杯热潮，香港球迷今夏亦将迎来另一项顶级足球盛事——「香港足球盛会 2026」。曼城将会东来香港，与意甲劲旅国际米兰在启德主场馆合演23年欧联决赛的翻版战。

胡礼菲腊斯认为，这场季前热身赛将是年轻球员上位的绝佳舞台：「这是一场真刀真枪的较量。国米肯定想报却一败之仇，但我们有青春活力。像尼高奥莱利（Nico O'Reilly）和历高利维斯（Rico Lewis）等小将，必须把握主力出战世界杯后休息的空档，在季前赛证明自己，争取进入一队的名单。」

数月前曾来港出席活动的胡礼菲腊斯，对香港留下极佳印象。他笑言：「香港的点心非常美味，市民也很热情。自从我上次去完香港，我的IG就不断弹出熊猫的相片！所以今次随队再来香港，我一定要抽时间去探探熊猫。」