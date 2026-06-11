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世界杯2026｜美加墨世界杯今晚开锣 三地轮流上演开幕礼 LISA登美国开幕表演

足球世界
更新时间：20:03 2026-06-11 HKT
发布时间：20:03 2026-06-11 HKT

美加墨世界杯今（11）晚正式开波，首场由东道主之一的墨西哥对南非，同晚亦将举办开幕礼，另外美国和加拿大亦将在当地首场比赛开踢前举行开幕礼，而三地亦邀请不同艺人表演，其中美国开幕礼更有Katy Perry、LISA等巨星表演，各地开幕亦有巧思各有看点！

今届主题曲《Dai Dai》演唱人Shakira将于开幕礼献唱。AFP
今届主题曲《Dai Dai》演唱人Shakira将于开幕礼献唱。AFP
美加墨世界杯今（11）晚正式开波，首场由东道主之一的墨西哥对南非，同晚亦将举办开幕礼。AFP
美加墨世界杯今（11）晚正式开波，首场由东道主之一的墨西哥对南非，同晚亦将举办开幕礼。AFP

墨西哥开幕礼打响头砲

作为史上最大规模的世界杯，三地开幕礼亦各有特色，根据国际足协（FIFA）公布，各地开幕礼将在赛前90分钟举行，并以当地语言举行，开幕礼表演时间约30分钟，外加15分钟开幕仪式。而首战墨西哥对南非将在香港时间周四深夜3:00在墨西哥城开踢，开幕礼预计在深夜1:30开始，表演嘉宾有今届主题曲《Dai Dai》演唱人Shakira和Burna Boy，另外亦有一众拉丁音乐人表演，在表演中将会配合墨西哥传统「剪纸艺术」，呈现出当地独有的传统、技艺和欢乐。

加拿大歌手Michael Bublé。Michael Bublé X图
加拿大歌手Michael Bublé。Michael Bublé X图
加拿大歌手Alanis Morissette。Alanis Morissette X图
加拿大歌手Alanis Morissette。Alanis Morissette X图

加拿大马赛克呈现奖杯展现当地连结

而加拿大首战将在12日深夜3:00在多伦多上演对上波斯尼亚，开幕礼同样预计在深夜1:30开始，据官方指加拿大开幕礼会将奖杯以「马赛克图案」呈现，象征加拿大的人民、文化和社区，而表演嘉宾包括当地知名歌手Michael Buble和Alanis Morissette，另外亦有Alessia Cara、William Prince等嘉宾。

美国压轴星光熠𦒉 LISA、Katy Perry齐献唱

美国开幕礼亦星光熠熠，美国首战将于13日上午9:00在洛杉矶迎对巴拉圭，开幕礼预计在早上7:30开始，表演阵容邀请到各地巨星，包括美国乐坛天后Katy Perry、女团BLACKPINK泰国成员LISA、南非歌手Tyla等国际巨星，据FIFA主席恩芬天奴指这场开幕礼的阵容呈现出美国的文化多样，亦突显出美国在音乐、娱乐和流行文化的影响。

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