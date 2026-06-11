港足｜余在言离队东方后有著落 谈及卢比度：有视野去创造一些东西

周四港足代表余在言、刘家乔拍来季升超的至尊足球会班主王至尊和来季担主教练的卢均宜出席活动，余在言活动后受访透露来季己有新去向，提到新任港队主帅卢比度上场作客柬埔寨失利引球迷不满，Jesse坦言明白球迷感受，亦很感激球迷支持，并指球队正在重建希望球迷继续支持球队。

周四港足代表余在言、刘家乔拍来季升超的至尊足球会班主王至尊和来季担主教练的卢均宜出席活动。摄影：魏国谦

余在言和刘家乔大展球技。摄影：魏国谦

余在言约满离队东方 透露己有下家

余在言季中从中甲石家庄功夫回流东方，但因受伤病影响只上阵过3场，而Jesse早前亦宣布约满离队，他表示这半季并不顺利，因受伤所以很少上阵也未能代表东方踢收棺战，但他仍十分感激东方给予他机会。而他到来季去向他仅表示：「会继续踢但系唔多讲啦，都期待下季始终几个月冇踢，依家我嘅心态要放到下间球会，同为球会付出全力。」而早前他亦以超龄球员入选亚运的集训营，提到会否期待可以再代表香港时Jesse表示：「其实都期待，因为我哋上届亚运系创造历史，呢个比赛一直喺我心目中有一个特殊嘅位置，但同一时间都知同东盟杯撞期，所以都要睇教练安排，但系无论踢边个比赛都好开心，因为可以代表港队已经系一种荣耀。」

余在言相信Chino并指他有创造的视野。摄影：魏国谦

刘家乔则透露将跟操到8月之后才去升学。摄影：魏国谦

相信Chino并指他有创造的视野

而提到上场新任主帅卢比度作客柬埔寨失利后，球迷对他的执教亦出现大量质疑，Jesse对此表示明白球迷感到不开心的情绪，球队和Chino也很感激球迷一直的支持，Jesse续指球队现在正值重建阶段，需要时间去令年轻球员打好基础，去征战之后的亚洲杯外围赛，他亦对Chino表示信任：「我自己都相信Chino，因为佢有一个视野去创造一啲野，但佢唔系一朝一夕可以完成，所以希望球迷可以继续支持球队。」他亦补充表示：「我知我嘅队友一定会付出所有，呢点我唔会质疑，我都唔会质疑球迷，因为我知道球迷每场都会付出所有，所以呢个系一个双向嘅事情，希望我哋都可以继续一齐努力，希望球迷亦可以继续支持。」而同场的刘家乔则透露将跟操到8月之后才去升学，他亦表示会在大学继续踢波，亦在和球队讨论放假归队。

记者/摄影:魏国谦