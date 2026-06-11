港超联｜至尊选址沙田运动场做主场 班主王至尊透露外援水平最低消费T2、J2

世界杯2026周四深夜正式开锣，又一城特设「Icons of the Pitch」展览，周四邀请到至尊足球会班主王至尊（Jim）、来年担任主帅的卢均宜以及2位港脚余在言和刘家乔出席开幕，Jim指来季组军大致完成，并指外援具备一定的水平，亦正全力推进以沙田运动场为主场，而卢均宜则指来年战术会以逼抢为主，亦会优先令年轻球员习惯超联节奏。

王至尊指正全力推进沙田运动场的维修，争取来季及时入主。摄影：魏国谦

王至尊（右1）、来年担任主帅的卢均宜（右2）以及余在言（左2）和刘家乔（左1）。摄影：魏国谦

王至尊指外援水平最低消费T2、J2

至尊来季获升超资格，Jim活动后受访透露球会以沙田体育会会籍升班，名字亦预计将改为「至尊沙田」，而Jim提到球队组军已大致完成，外援方面除了马文、马斯奥和朴叡俊已确认外，亦会从海外签入前、中、后各1名外援，他亦指外援水平水平「最低消费J2、T2水平」：「水准绝对唔会太低，当然大家都知香港之前有好多水货，所以一日未落场都未知踢唔踢得，但我都用咗我唔同嘅关系包括世界各地嘅球探或者球会，都寄咗3、400条片俾均宜拣，当然有啲目标我哋签唔到，但呢3个我哋都觉得帮到我哋。」Jim亦大卖关子指大概7月将会发布大军名单。

又一城特设「Icons of the Pitch」展览周四邀请到王至尊（Jim）、卢均宜、余在言、刘家乔等出席开幕。摄影：魏国谦

至尊主场落户沙田运动场

而主场方面Jim指正尽力安排起用沙田运动场，但坦言基础设施仍有不少维修工作并指：「情况系正面嘅，但呢个系分秒必争嘅事，我觉得去水、铺草呢啲已经执得7788，系一啲基础设施嘅嘢可能要处理得好啲。」他亦指若未能赶及开季亦会和足总申请先踢客场，但目标是至少要踢10场主场，不然没什么意思，Jim透露会尝试在主场比赛日设更多娱乐项目如邀请歌手和嘉宾。而提到班费上Jim透露帐面上是500-900万，但认为能提供的娱乐资源不能一概而论量化，亦透露将设会员制，并确保收获绝对比付出多。

卢均宜指来季会重用年轻球员先练体能为主。摄影：魏国谦

来季将担任球队主帅的卢均宜首担超联主帅。摄影：魏国谦

卢均宜担主帅 重用年轻球员先练体能

而来季将担任球队主帅的卢均宜首担超联主帅，他笑指首要目标是护级，并透露大致保留原班底，另外亦会有3-4位沙田的球员随队升超，他亦指阵中比较多年轻球员，来季期望可以踢得更进取和锻炼他们的体能：「我哋会踢得进取啲，我哋队入面有好多年轻人所以会打多啲压迫，但首先，我们必须提升他们的体能，因为他们可能还未接触过港超联的比赛速度。我们都经历过，知道体能对球员非常重要，所以这方面一定要做得好，再慢慢改变他们的踢法。」

记者/摄影:魏国谦