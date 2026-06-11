世界杯2026│C朗出场时间全队第2多无士哥 教练团队帮到尽 马天尼斯：要为佢准备﹗

C朗拿度周三友赛对尼日利亚时努力钻营，4次起脚都未能命中目标，包括单刀射斜错失黄金机会，未能以入球迎接世杯。事实上葡萄牙的教练团队已尽力帮他争取今年首个国际赛入球，当其他队友最多只有45分钟出场时间，他踢到64分钟才换走，是门将外全队上阵分钟第2多的球员，教练马天尼斯矢言这就是为C朗所做的准备。

C朗于64分钟才被换走

今场对尼日利亚是葡萄牙于美加墨世界杯前最后一场热身赛，教练团队为了让众人寻找比赛状态，26人中有22人出场。门将迪亚高哥斯达踢足90分钟没有被换走，场区球员只踢45分钟，唯一例外是队长C朗拿度，当10名正选场区战将有9人于半场退下火线时，他直到64分钟才换走，可是仍无法取得入球，4次攻门都未能命中目标，今年国际赛仍未开斋。

比队友更多上阵时间 教练：为他准备世杯﹗

C朗是葡军队内最年长一人，最后才退下火线，教练马天尼斯指这就是为他备战世杯的工作：「我们为C朗制定定的计划是让他踢45至60分钟，距离下一场比赛还有7天，这就是我们对C朗所做的准备。其实每位球员都有一个个人计划，纽奴文迪斯的计划是30分钟；域天拿是45分钟；干沙路拉莫斯是30分钟；祖奥尼维斯是45分钟，今场最重要是做好个人层面的工作。」