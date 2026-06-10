世界杯｜卡尼问候艾历臣 坦言好友在热情与现实间「有决定要做」

基斯甸艾历臣日前在友赛再度晕倒，各界都向这名丹麦球星送上祝福，包括其前热刺队友哈利卡尼。卡尼透露有直接联络艾历臣，但暂时未收到回复。对于好友是否继续职足球生涯，他坦言认为艾历臣正面对艰难的抉择。

艾历臣在友赛乌克兰一役捂胸倒地，令人忆起他在2020欧国杯心脏骤停的一幕。当年事发后，艾历臣凭植入心脏起搏器（ICD）重返职业球坛，如今再度倒地，震惊了整个足球界。早期报告显示，这个装置在斗乌克兰一役中发挥了预期功能。

艾历臣在友赛乌克兰一役晕倒。路透社

卡尼向好友送上问候。路透社

卡尼将带领英格兰出战世界杯。路透社

5年内第二次重大心脏事故

卡尼在英格兰的世界杯备战记者会前夕，向ITV足球节目透露：「我今天已主动联系了他。最重要的是心脏起搏器在场，而且它发挥了作用。我还未收到艾历臣的回复，但他发表了声明，表示将休养一段时间，与家人共度时光，我认为这非常重要。」但卡尼坦承，他的好友现在面临一段艰难的抉择时期，需要在对足球的热情，与5年内第二次重大心脏事故的现实之间作出考量，他表示艾历臣「有一些决定需要作出」。

艾历臣在Instagram发表的声明表示自己安好，「康复进程已经开始，我感谢场上所有职球员以及医疗团队的协助，并感谢这几年来照顾他心脏健康的医生，因为他们的专业，起搏器发挥其作用，在需要的时候保护我。现在，我将专注于康复，与家人相处」。