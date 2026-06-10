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世界杯｜祖达遗孀写信予罗拔臣 「感谢你带着他的梦想征战」

足球世界
更新时间：05:15 2026-06-10 HKT
发布时间：05:15 2026-06-10 HKT

安德鲁罗拔臣与车祸离世的迪亚高祖达，在利物浦时除了是队友，更是带着共同梦想的战友。祖达遗孀在世界杯前写信给罗拔臣，提及两人真挚的友谊之余，为罗拔臣征战世界杯送上祝福。

祖达去年7月在协助葡萄牙取得世界杯决赛周入场券后，在一场车祸中离世，终年28岁。他虽为葡萄牙上阵49次，却从未参与世界杯；2022年那一届因伤错过比赛。罗拔臣在去年11月为苏格兰取得世界杯资格后曾说：「今夜，我的好友祖达在我脑海中一直挥之不去。我们谈了很多关于世界杯的事，因为他错过了葡萄牙上一届，而我也错过了。我知道他今天在天上对我微笑。」

罗拔臣带着祖达的梦想征世界杯。法新社
罗拔臣带着祖达的梦想征世界杯。法新社
罗拔臣带领苏格兰征世界杯。路透社
罗拔臣带领苏格兰征世界杯。路透社

罗拔臣将带领苏格兰力争世界杯，他接FIFA访问时，接过一封由佐达遗孀卡度素写给他的信，信中说：「迪亚高常常提到你，提到你们建立的友谊、并肩作战的日子、那些挑战、欢笑、关于足球以及梦想的对话。世界杯是其中一个梦想，一个你们怀抱着、以同样的热情相互扶持，并肩培育的梦想。」

「感谢你没有忘记他」

卡度素特别提及罗拔臣当天那段感言：「当我听到你的话，得知在苏格兰取得世界杯资格那天，在漫长的等待后，你心中的感受，我意识到迪亚高从未离开过球场。借着达成那个时刻、为自己争取到世界杯席位，你不会是独自前行。你同时带着他的梦想而去。当你踏上球场，我知道走出去的不只是你，迪亚高将与你同在，在你的思念中、在你的步伐中、在你的心中。所以今天，我想感谢你。感谢你没有忘记他，感谢你带著他同行，感谢你将失去的痛苦化为力量，化为如此美好的事情。」

罗拔臣在镜头前朗读这封信，并感谢卡度素，表示这封信将伴随他「很长很长一段时间」。世界杯将于6月11日幕，苏格兰自1998年后首次参与世界杯，将在C组先后斗海地、摩洛哥和巴西。

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