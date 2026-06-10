港足｜港队相隔近50年再不敌柬埔寨 卢比度：团结一致向前看 著眼未来不是现在

港队周二作客0:2不敌柬埔寨，除了是主帅卢比度「坐正」后首次失利外，亦是港队相隔55年再次不敌柬埔寨，卢比度赛后接受访问指对赛果固然感不开心，但仍看到一些正面东西，并指场上的年轻球员表现不错，希望可以给予球队时间。赛后球迷质疑卢比度全场球队仅2次攻门，卢比度亦鞠躬道歉向球迷致歉，并希望球迷可以给予球队更多耐性。

Chino表示天气是影响表现的因素之一，但主要是柬埔寨的打法进步了很多亦很难防守。足总提供图

港队今战大部分时间被柬埔寨压制。足总提供图

卢比度指要团结著眼于未来，而不是现在。星岛图片

卢比度指要团结 著眼向前看非现在

港队主帅卢比度上周五才刚「坐正」，虽首战蒙古2:0告捷，但周二作客柬埔寨即遇滑铁卢，以0:2告负，相隔逾半世纪再次不敌柬埔寨，赛后对于赛果他坦言：「我们输了比赛，这没什么值得开心的。不过我看到了一些正面的地方，有些年轻球员后备上场后表现不错。我们还有很多事情需要改进，这对我们来说会是一段很长的路。」Chino亦表示天气是影响表现的因素之一，但主要是柬埔寨的打法进步了很多亦很难防守。

而Chino被问及今战失利和上次战平最大差别时，他说在主要是人脚上的不同，并指球队加入了一些经验不足的年轻球员，并希望可以给予他们时间和机会，他指出：「我们加入了一些还没有经验的年轻球员。他们会犯错这很正常。但我们必须支持和帮助他们，他们需要时间去适应和理解战术理念。我们会经历一些挣扎的时刻。我们必须团结一致向前看，著眼于未来，而不是现在。」

有球迷对于球队90分钟只得2次埋门感不满并质问卢比度，Chino则回应「你们想我怎样？」。「香港力量」片段截图

Chino强调球队需要时间，不是一两场就可以有效果，希望球迷可以给予耐性。「香港力量」片段截图

Chino数度向球迷鞠躬道歉。「香港力量」片段截图

90分钟2埋门引球迷不满 卢比度：你哋想我点

而根据球迷组织「香港力量」上载的赛后片段，有球迷对于球队90分钟只得2次埋门感不满并质问卢比度，Chino则回应「你们想我怎样？（what do you want me to do）」，反而引起球迷更大不满并直指：「我们想你做甚么？你才是主教练！」期间茹子楠亦尝试将Chino拉离现场，劳烈斯亦叫球迷尊重Chino并指他们都是齐心的，而Chino亦再次强调球队需要时间，不是一两场就可以有效果，希望球迷可以给予耐性，并数度向球迷鞠躬道歉。而按照原定计划Chino将陪同慈英以及赵聡悟直接启程前往大连参与 U23 训练营。

记者：魏国谦