港足｜港队0:2不敌柬埔寨 相隔55年再次吞败

港队周二作客金边奥林匹克体育场国际友谊赛斗柬铺寨，但最终港队以0:2不敌柬埔寨，继1971年的亚洲杯外围赛不敌后，55年后首次告负。

港队在去年11月亦曾在主场和柬埔寨进行友赛，当时仍是由韦斯活领军，最终被对手以1:1逼和，如今港队换帅卢比度领军上演复仇战，但上半场有主场之利的柬埔寨较为占优，16分钟尼尔图推顺后禁区顶劲射，但被庞焯熙扑到中柱弹出，20分钟再有小川雄大远射，好在有劳烈斯顶出，之后港队虽有攻势但都未有造成太大威胁，到补时阶段柬埔寨传中，劳烈斯拦截后但解围不远，皮球落到禁区顶的小川雄大脚下随即劲射破网，助柬埔寨以1:0返回更衣室。

但易边后港队再传恶耗，仅过5分钟柬埔寨再有机会，古列巴利把握港队传球失误快攻，横传后上的卓安非亚烫射入网打成2:0，67分钟柬铺寨再把握港队失误快攻，金索裕起脚但被庞焯熙拦出，门前的尼尔图补射好在孙铭谦及时护空门，到72分钟港队有大机会赵聡悟边路推进传中，但后上的孙铭谦撞射高出，港队其后有不少攻势但未能转化为入球，最终以0:2不敌柬埔寨，是继在1971年亚杯外以1:2不敌后，55年后再次不敌柬埔寨。

赵聡悟赛后表示很遗憾未能创造入球并被柬埔寨掌握节奏，他亦指：「球队今日未能表现到最好，有很多东西仍然可以进步，希望之后可以回复状态和保持好团队氛围在未来踢得更好。」赵聡悟也表示很感谢球迷远道以来支持球队。