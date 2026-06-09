世界杯2026│前曼联队长坚尼唔想英格兰夺冠 直言若捧杯会移民澳洲

拥有哈利卡尼、迪格斯赖斯等星将的英格兰，是今届美加墨世界杯的焦点球队之一，不少英国国民都期待球队时隔60年再次夺冠。然而作为爱尔兰人的前曼联队长坚尼(Roy Keane)，直言自己不想见到英格兰捧杯，直言如果他们夺冠，自己会移民去澳洲，不会留在国内分享喜悦。

因做评述仍要支持

英格兰历来只曾于1966年在主场捧走世界杯，之后苦等60年都未能再次夺冠，最接近是1990和2018，同样取得第4名。今届三狮由杜曹带领，阵中有哈利卡尼、迪格兰赖斯和祖迪比宁咸等星将，不少英国国民都期待球队捧走大力神杯。然而本身是爱尔兰人的坚尼直言不想看到英军夺冠：「我真的不想看到英格兰捧杯。当然，我在电视台参与评述工作，表面上还是希望他们发挥出色，因为英格兰一路过关，现场气氛都会更热烈。但如果他们一直踢到4强、决赛，我心里就会希望球队到此为止，尽快出局。」

如英军夺冠会移民

如果三狮夺冠，英国国内会普天同庆，坚尼直言很难受，会移民离开：「我不会为英格兰夺冠而开心，我会直接移民去澳洲。」