世界杯2026│奥士文尼迪比利教麦巴比踢波？ 要求他为法国披甲时做好防守

法国《队报》周日报导，法国锋将奥士文尼迪比利近日积极与好友基利安麦巴比沟通，并敢于提出自己的建议，当中包括要求后者为法国披甲时，防守投入程度要超过在皇家马德里的标准，希望他更积极防守，这样球队的成绩和演出才会更好。

迪比利地位提升敢于发表意见

《队报》指出，奥士文尼迪比利在法国国家队队中，虽然一直颇受欢迎，去届世界杯队友们总喜欢在他的房间内聊天，但他并非团队内的核心人物，地位比基利安麦巴比、基沙文等人相差甚远。然而作去年取得金球奖，加上连续两届为巴黎圣日耳门取得欧联宝座，其地位大幅提升，已是法国队的灵魂人物之一，敢于向队友提出意见。

要求麦巴比防守时要积极

知情人士透露，迪比利与队长麦巴比关系融洽，彼此是好朋友，不时就法国队的关键战术问题交流。他近日就直接向麦巴比传递讯息，指出后者在国家队的防守投入程度，一直要高过在球会时的标准，才能配合法国队的集体意识。消息指迪比利此举并非质疑麦巴比的能力，而是坦承交流，以球队利益为前提。事实上熟悉麦巴比的人士向媒体透露，他十分欣赏丹比利的做法，认为后者在国家队给予他的意见，远比自己给予丹比利的多。

无意争权 只想发表个人睇法

而迪比利无论在国家队或是圣日耳门，都无意争权成为队长，只是希望在适当时间发表自己的意见，完全是为球队著想。